Kike Santander estudió otra carrera antes de dedicarse a la música: cuál y por qué la dejó de lado

En entrevista para Se dice de mí, el compositor Kike Santander contó: “Cuando me gradué de bachiller llegó esta decisión. Me pregunté a mí mismo… ¿voy a ser científico? Tengo un sentimiento muy grande de cuidar a la gente, pero también una profunda espiritualidad. Tomé un curso de orientación profesional y decidí, siguiendo un poco el camino de mi mamá, estudiar Medicina”.

Santander se graduó de la Universidad del Valle en 1984 y realizó su año rural en un municipio cercano a Cali. Aun así, continuaba haciendo presentaciones musicales junto a sus amigos.



Tras viajar a Europa durante dos años, regresó al país con una decisión clara. “Les tengo una noticia no muy buena, les dije a mis padres. Aquí está el diploma de médico, pero yo voy a ser músico”, recordó entre risas.

No te pierdas los capítulos de Se Dice De Mí en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.