Desafío Siglo XXI
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: las emociones están a punto de explotar, ¿qué pasará con Juan?

Esta noche en el Desafío Siglo XXI habrá varias sorpresas, pues todos están a la expectativa de lo que suceda con la lesión de Juan. Mira el minuto a minuto del capítulo.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado 24 de oct, 2025
REFRESCAR
  • 08:52 p. m.
    Reacción de Katiuska ante salida de Juan

    La capitana de Omega se quiebra al conocer la dolorosa noticia de que Juan no puede continuar en el Desafío debido a la lesión en su dedo. En plena llamada le dedica unas últimas y dolorosas palabras.

  • 08:29 p. m.
    Gio regresa al Desafío

    Gio, exparticipante de Gamma, recibe la llamada de Andrea Serna, donde le indica que volverá a la Ciudad de las Cajas. Mira acá su reacción y la bienvenida en su equipo.

  • 08:11 p. m.
    Juan se va del Desafío por la lesión en su dedo

    Andrea Serna les informa a Gamma y Omega que el equipo médico determinó que Juan no puede seguir en competencia por su lesión en el dedo.

  • 08:08 p. m.
    Eleazar y Zambrano ya sospechan de quién es el Elegido

    Los dos integrantes de Omega hablan de una de sus compañeras de equipo y la señalan como firme candidata a ser la Elegida por sus actitudes y sus declaraciones.

