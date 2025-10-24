🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: las emociones están a punto de explotar, ¿qué pasará con Juan?

Reacción de Katiuska ante salida de Juan
La capitana de Omega se quiebra al conocer la dolorosa noticia de que Juan no puede continuar en el Desafío debido a la lesión en su dedo. En plena llamada le dedica unas últimas y dolorosas palabras.
Gio, exparticipante de Gamma, recibe la llamada de Andrea Serna, donde le indica que volverá a la Ciudad de las Cajas. Mira acá su reacción y la bienvenida en su equipo.
Andrea Serna les informa a Gamma y Omega que el equipo médico determinó que Juan no puede seguir en competencia por su lesión en el dedo.
Los dos integrantes de Omega hablan de una de sus compañeras de equipo y la señalan como firme candidata a ser la Elegida por sus actitudes y sus declaraciones.
