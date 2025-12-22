Publicidad

Capítulo 6 La Vuelta al Mundo en 80 Risas: platos exquisitos y mucha historia por descubrir  - CaracolTV

Los famosos se miden de nuevo un viaje por cada rincón del mundo. Exploran lugares únicos, en donde hay varias actividades por realizar con una excelente compañía, ¿cómo les fue?

1:06:47 min
La Vuelta al Mundo en 80 Risas - Capítulo 6: platos exquisitos y mucha historia por descubrir 
Capítulo 5
comida exótica, bailes y deportes en cada viaje
Capítulo 4 La Vuelta al Mundo en 80 Risas
1:06:31
Capítulo 4
llegó la hora de probar insectos en China
1:06:05
Capítulo 3
un humorista vomita a una presentadora
Capítulo 2
estas parejas pasan vergüenzas en cada destino
1:29:50
Capítulo 1
seis parejas se van de viaje: lágrimas, perros robóticos y hasta un robo
1:06:47
Capítulo 6
platos exquisitos y mucha historia por descubrir 