Kike Santander revela los verdaderos motivos de su separación profesional de Emilio Estefan

El compositor colombiano recordó en entrevista en Se Dice De Mí los detalles de su separación profesional con el reconocido productor Emilio Estefan, con quien trabajó durante varios años en importantes proyectos musicales. Aunque su relación fue exitosa y fructífera, Kike explicó que hubo un punto en el que decidió ponerle fin por una razón muy específica.

Estando a un año y medio de finalizar su contrato con Estefan, Kike Santander descubrió unas cláusulas que podían perpetuar indefinidamente su vínculo laboral, algo que lo tomó por sorpresa, pues nunca las había revisado en detalle. Esa situación marcó el inicio de un confrontamiento legal entre ambas partes, aunque finalmente lograron resolverlo de manera amistosa y llegaron a un acuerdo que les evitó ir a juicio.



“Quedé con la conciencia tranquila de que nunca hubo ni habrá una mala palabra sobre la persona de Emilio”, aseguró el músico, dejando claro que, pese a las diferencias contractuales, el respeto y la gratitud hacia quien fue su socio artístico permanecen intactos.

