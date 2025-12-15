Quién es el hijo de Rob Reiner y Michele Singer, detenido por el presunto asesinato

Hay luto en la industria del entretenimiento debido a la muerte del director Rob Reiner, recordado por películas como 'Ahora o nunca', 'Cuando Harry encontró a Sally', 'Mi primer amor' y 'Cuenta conmigo'. El también actor fue hallado sin vida junto al cuerpo de su esposa, la fotógrafa Michele Singer, en su casa ubicada en Los Ángeles, Estados Unidos.

Mira también: De qué murió Pablo Flórez: médicos dijeron que le quedaban dos años, pero vivió siete



El hecho ocurrió el pasado domingo 14 de diciembre. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades fue Romy Reiner, hija de la pareja, quien los encontró sin vida y decidió ponerse en contacto con emergencias.

Por el momento, el Departamento de Policía de los Ángeles está investigando el caso como un homicidio en la vivienda, la cual está avaluada en 13.5 millones de dólares. Se habría tratado supuestamente de un ataque con arma blanca producido después de lo que parece ser una disputa familiar.

Mira también: Murió recordado actor de 'La Máscara' a los 60 años: su representante confirmó la noticia



Quién es Nick, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer, detenido

Nacido el 14 de septiembre de 1993, Nick dio de qué hablar hace algunos años al conceder una entrevista para People en donde se sinceró sobre los desafíos que enfrentó desde la adolescencia, pues pasó por algunos centros de rehabilitación y hasta estuvo en situación de calle en varios estados de Estados Unidos.



Publicidad

Esta situación lo llevó a colaborar con su padre para trabajar en la película 'Being Charlie', protagonizada por Nick Robinson y Cary Elwes. La cinta narra la historia de un joven de 18 años adicto a las drogas que debe enfrentarse a su familia luego de que sus padres le soliciten pasar de un centro de rehabilitación de jóvenes a uno enfocado en adultos.

Mira también: Murió Papo Rosario, del Gran Combo de Puerto Rico, a los 78 años: popularizó 'Carbonerito

Publicidad

Nick, que se encuentra detenido, tiene una fianza de 4 millones de dólares, que en moneda colombiana equivalen a 3 mil 800 millones de pesos, así lo informó un portavoz de Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles al medio Page Six.

Según el Daily Mail no hay signos de que forzaron la puerta de entrada a la vivienda. También se tiene conocimiento de que solo los miembros de la familia han sido considerados para testificar mientras avanza la investigación.