Quién es el hijo de Rob Reiner y Michele Singer, detenido por el presunto asesinato

El director de cine y la fotógrafa fueron hallados sin vida en su casa en Brentwood, Los Ángeles, California. El principal sospechoso del crimen es su hijo del medio.

Quién es el hijo de Rob Reiner y Michele Singer, detenido por el presunto asesinato

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 15 de dic, 2025
Quién es Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer que fue detenido.