Él es el hombre con el que Margarita Rosa de Francisco se casó: tiene dos hijos

El 14 de diciembre de 2025, Margarita Rosa de Francisco volvió al altar para unir su vida con la de Will Van Der Vlugt, un fotógrafo y director neerlandés, con la que la exreina colombiana lleva 17 años de relación amorosa.

Lea también: Margarita Rosa del Francisco se graduó como profesional en Colombia: posó con toga y birrete



La pareja organizó una ceremonia con amigos cercanos en una residencia frente al mar, al parecer en Estados Unidos, en la que ambos vistieron con trajes de color blanco hueso. La misma De Francisco compartió un video del momento en el que ambos caminaron hacia el altar para sellar su amor; los enamorados se ven emocionados de dar un paso más en su relación.

¿Quién es la pareja actual de Margarita Rosa de Francisco?

Will Van Der Vlugt nació en Países Bajos, tiene dos hijos y desde hace más de una década vive en Miami, Estados Unidos, con la artista colombiana, que en este 2025 celebró sus 60 años.



Publicidad

La exreina caleña y su novio se conocieron en 2008, cuando ella grababa ‘Paraíso Travel’, contó en el pódcast de Pilar Castaño, por un amigo en común que los presentó. Para entonces, la actriz estaba saliendo de una “tusa terrible” porque se enamoró de un hombre más joven y estaba cerrada al amor. No obstante, Will Van Der Vlugt fue un "milagro" para ella y desde entonces han mantenido una relación estable.



¿Cuántos matrimonios ha tenido Margarita Rosa de Francisco?

La actriz ha tenido tres matrimonios. El primero, y el más recordado, fue con Carlos Vives, a quien conoció en ‘Gallito Ramírez’. La química de los artistas sobrepasó la ficción y poco después se casaron. Sin embargo, la unión marital no duró para siempre y la pareja terminó divorciada. Actualmente, De Francisco y Vives tienen una buena relación y se recuerdan con cariño.

Posteriormente, la exreina se casó con Daniel Castello, un empresario que la conquistó, pero del que se separó. Ahora, ha decidido unir su vida con el neerlandés, su alma gemela, en una ceremonia simbólica.