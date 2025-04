Margarita Rosa del Francisco se graduó como profesional en Colombia: posó con toga y birrete

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo la ceremonia de graduación de Margarita Rosa de Francisco en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) a la que asistió junto a su prometido Will Van Der Vlugt, con quien lleva más de 15 años de relación.

Mira también: Margarita Rosa de Francisco se casará tras 15 años de relación: cuándo y dónde será la boda

Margarita Rosa de Francisco presumió en su graduación su toga y birrete. Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco

Desde temprano, apareció en redes sociales para mostrar no solo el atuendo que lució (un pantalón negro, blusa blanca y blazer oscuro), sino también para recordar el nivel de compromiso y esfuerzo que tuvo que adoptar para sacar adelante el título que hoy ostenta.

"Hoy nos graduamos 134 estudiantes en la ceremonia que a mí me toca, pero en todo el país cuatro mil estudiantes en la universidad UNAD (...) Se requiere mucho compromiso, mucho amor, practicar el aprendizaje autónomo en una gran medida. Hoy me recibo en título de pregrado como profesional en filosofía, aunque yo me declaro principiante", explicó visiblemente emocionada mientras se preparaba para salir rumbo a la ceremonia.

Margarita Rosa de Francisco mostró su diploma de grado en filosofía. Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco

Publicidad

Mira también: ¿Margarita Rosa de Francisco llegaría a Noticias Caracol? Le hicieron ofrecimiento

Poco después, mostró su camino hacia el lugar del evento y contó que es su pareja sentimental ha sido testigo de las jornadas de estudio durante estos cinco años, en donde no solo se sumergió en la lectura de grandes escritores, sino que también realizó innumerables trabajos sobre sus reflexiones respecto a diferentes aspectos de la vida.

Publicidad

Al llegar al recinto, Margarita no dudó en mostrar la sede y el cuerpo de docentes que estaba a cargo del evento; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de los usuarios fue cuando grabó a sus compañeros de clase, que estaban felices por el nuevo logro de su vida, y cuando lució con orgullo su toga y su birrete.

Tras el evento, la escritora posó junto a su hermano Martín de Francisco y Pavel Eduardo Rodríguez, uno de sus colegas. Mira a continuación la foto:

Mira también: Julio Sánchez Cóccaro revela cómo fue hacer una escena pasional junto a Margarita Rosa de Francisco

Diferentes usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para felicitarla por este nuevo paso en su carrera y por el compromiso que ha demostrado tener con su proceso de aprendizaje. Por el momento, sus admiradores están a la espera de conocer más detalles sobre la celebración.