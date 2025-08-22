Beéle fue declarado víctima de violencia intrafamiliar: esto respondió su ex

Han pasado varios meses desde que Beéle y su expareja Cara Rodríguez mantienen una disputa judicial y pública derivada de su separación. Vale la pena aclarar que se dijo que el intérprete le había sido infiel con la modelo Isabella Ladera, con quien posteriormente sostuvo una relación.

Fruto del matrimonio, Brandon de Jesús y Camila tuvieron dos hijos, los cuales han estado en medio de los procesos legales. Finalmente, este 21 de agosto se hizo público un fallo judicial de la Comisaría de Familia de la Comuna 16 de Medellín que dejó a muchos sorprendidos.

Beéle, víctima de violencia intrafamiliar

Víctor Mosquera, abogado del cantante hizo público un comunicado de prensa en el que, además de compartir la decisión, también comunicaron cuáles son las medidas de protección que ahora tendrá a su favor.

“Se declaró responsable a la señora Camila Andrea Rodríguez por hechos de violencia intrafamiliar en contra de nuestro representado”, se puede leer en el documento. De la misma forma, establece: “la autoridad competente ha adoptado medidas de protección definitivas a favor del señor Brandon”.

Sobre estas consecuencias dice: “se ha impuesto prohibiciones y obligaciones de carácter correctivo dirigidas a la señora Rodríguez Ascanio con la finalidad de que esta pueda obtener herramientas en la resolución de conflictos, manejo de impulsos y emociones. Adicionalmente, se le exhortó para que permita la comunicación de nuestro representado con sus hijos, sin intermediación o afectación de terceras personas”.

Beéle fue declarado víctima de violencia intrafamiliar Foto: Instagram @victormosqueramarinabogados

Cara reaccionó al fallo judicial de Beéle

Por medio de sus redes sociales, la mujer compartió una historia en la que declaró que está tranquila y les envió un mensaje a sus seguidores. “Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán, Dios es bueno, los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza. Por más dinero que tengan, todo cae por su propio peso y si que me estoy preparando, les daré la mejor lección de vida”, dice.

Por el momento ella no ha dicho nada adicional, pero sí ha recibido comentarios y mensajes de apoyo en los que muchos continúan cuestionando lo sucedido e invitándola a que consiga abogados que la ayuden a aclarar la situación.

Por otro lado, hay quienes se muestran de acuerdo con el intérprete de ‘Si te interesa’ y aseguran que, pese a que estuvo mucho tiempo en silencio, su equipo legal actuó por él y por eso obtuvo el resultado que el público conoció el 21 de agosto.