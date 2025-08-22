Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Beéle fue declarado víctima de violencia intrafamiliar: esto respondió su ex

Beéle fue declarado víctima de violencia intrafamiliar: esto respondió su ex

Parece que las disputas entre Beéle y Cara continúan, tras una polémica separación, la justicia colombiana falló a favor del intérprete y su expareja no se ha quedado en silencio, ya se pronunció en redes.