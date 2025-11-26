Cuando empezó la prueba de Sentencia y Bienestar, Kevyn, Leo y Rata salieron todos muy rápidos; sin embargo, un problema en el tercer obstáculo del Desafío Siglo XXI. Rata se cayó y su equipo no dudó en reaccionar, al igual que Gero, de Gamma.
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Participantes se medirán al Box Blanco, ¿quién ganará?
No te pierdas esta noche el Desafío, en donde Alpha, Gamma y Neos la darán toda en esta nueva prueba. Debes estar muy atento a todos los detalles del minuto a minuto.
08:37 p. m.Qué le pasó a Rata en la prueba
08:28 p. m.Empieza prueba de Sentencia y Bienestar
Alpha, Gamma y Neos se miden de nuevo en el Box Blanco, ¿quién ganará?
08:21 p. m.Llamada de Andrea Serna en el Desafío
Andrea Serna le pregunta a Valentina el tema de los chalecos a Neos y luego Zambrano interviene con un comentario que sorprende. Él dijo que también seguían sus ideales para enviar la temida prenda roja.
08:19 p. m.Deisy habla sobre los chalecos en Neos
Luego de que llegaran de la Suite ditu, Deisy y Valentina empezaron a hablar de varios temas en Alpha. Les revelaron lo que dialogaron en la habitación y ahí mencionaron los chalecos y al equipo Neos del Desafío Siglo XXI.
08:18 p. m.Integrantes de Gamma dicen si están solteros
Entre todos los participantes empezaron a confesar quiénes estaban en pareja y los que están solteros. Isa confesó que la espera alguien, Tina que está "felizmente comprometida", mientras que Rosa y Gero, no tienen a nadie,
08:07 p. m.Lucho habla de Valentina en el Desafío
Al comienzo del capítulo del Desafío Siglo XXI, los integrantes de Alpha le empiezan a hablar de Valentina. Y él también da su opinión frente al tema, por lo cual, él indica que la mujer lo mira mucho dentro de la competencia.