No te pierdas esta noche el Desafío, en donde Alpha, Gamma y Neos la darán toda en esta nueva prueba. Debes estar muy atento a todos los detalles del minuto a minuto.

Por: Diana Carolina Vergel Perea 
|
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Participantes se medirán al Box Blanco, ¿quién ganará?
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 26 de nov, 2025
REFRESCAR
  • 08:37 p. m.
    Qué le pasó a Rata en la prueba

    Cuando empezó la prueba de Sentencia y Bienestar, Kevyn, Leo y Rata salieron todos muy rápidos; sin embargo, un problema en el tercer obstáculo del Desafío Siglo XXI. Rata se cayó y su equipo no dudó en reaccionar, al igual que Gero, de Gamma.

  • 08:28 p. m.
    Empieza prueba de Sentencia y Bienestar

    Alpha, Gamma y Neos se miden de nuevo en el Box Blanco, ¿quién ganará?

  • 08:21 p. m.
    Llamada de Andrea Serna en el Desafío

    Andrea Serna le pregunta a Valentina el tema de los chalecos a Neos y luego Zambrano interviene con un comentario que sorprende. Él dijo que también seguían sus ideales para enviar la temida prenda roja.

  • 08:19 p. m.
    Deisy habla sobre los chalecos en Neos

    Luego de que llegaran de la Suite ditu, Deisy y Valentina empezaron a hablar de varios temas en Alpha. Les revelaron lo que dialogaron en la habitación y ahí mencionaron los chalecos y al equipo Neos del Desafío Siglo XXI.

  • 08:18 p. m.
    Integrantes de Gamma dicen si están solteros

    Entre todos los participantes empezaron a confesar quiénes estaban en pareja y los que están solteros. Isa confesó que la espera alguien, Tina que está "felizmente comprometida", mientras que Rosa y Gero, no tienen a nadie,

  • 08:07 p. m.
    Lucho habla de Valentina en el Desafío

    Al comienzo del capítulo del Desafío Siglo XXI, los integrantes de Alpha le empiezan a hablar de Valentina. Y él también da su opinión frente al tema, por lo cual, él indica que la mujer lo mira mucho dentro de la competencia.

