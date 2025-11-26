En vivo
La Influencer
La Influencer

Maritza le reclama a Salvador por quitarle el derecho a ser la imagen de otras marcas

Maritza le reclama a Salvador por quitarle el derecho a ser la imagen de otras marcas

La joven va hasta el negocio de Salvador y le reclama, pues se concluyó que el personaje de Maritza pertenece a la pizzería y que, por el contrato de exclusividad, ella no podrá representar a otra marca por 5 años.

