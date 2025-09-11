viernes 12 de septiembre, 2025
Tu Nos Ves, Caracol Te Ve
Votaciones
Programas
Entretenimiento
Programación
GOL CARACOL
NOTICIAS CARACOL
En vivo
También Caerás
Entrada de búsqueda
Enviar búsqueda
Actualidad
Desafío Siglo XXI
La Venganza de Analía
La Reina del Flow
La Red
Día a día
Síguenos en::
instagram
youtube
facebook
twitter
Noticias Caracol
Producciones
Yo Me Llamo
Nuevo rico, nuevo pobre
Escupiré sobre sus tumbas
Loquito Por Ti
Desafío Siglo XXI
El cuerpo del deseo
El destino de Melek
Karsu
Votaciones
Programas
Entretenimiento
Programación
GOL CARACOL
NOTICIAS CARACOL
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA
instagram
youtube
facebook
twitter
Publicidad
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
close
Publicidad
La Influencer
Capítulos
Personajes
Caracol TV
/
La Influencer
/
Personajes
Personajes
Publicidad
Últimos contenidos
Luna Baxter hará de Avril Donado Mucci en La Influencer.
Foto: Caracol Televisión.
Personajes
Avril Donado Mucci
La actriz y cantante guatemalteca Luna Baxter, recordada por su papel en Tarde lo conocí, dará vida a Avril Donado Mucci en La Influencer, donde trabajará junto a Juan Manuel Mendoza y Mariana Gómez.
Juan Manuel Mendoza hará de Salvador Sarabia en La Influencer.
Foto: Caracol Televisión.
Personajes
Salvador Sarabia
El actor y cantante Juan Manuel Mendoza en esta oportunidad dará vida a Salvador Sarabia en La Influencer, producción en la que trabajará de la mano con Mariana Gómez.
Capítulo 214 Karsu
Foto: Caracol TV
Capítulos
Capítulo 214 Karsu: La madre de Bora hace que el hombre y su exnovia se reencuentren
Bora vuelve a la empresa, y como primera acción, su madre lo envía a la fábrica en Suiza. La intención de Nazán es enviarlo con su antiguo amor, Veronica y separarlo de Karsu.
Mariana Gómez hará de Maritza en La Influencer.
Foto: Caracol Televisión.
Personajes
María Isabel Matallana - Maritza
La actriz y cantante Mariana Gómez, recordada por su participación en Arelys Henao canto para no llorar y La Reina del Flow, prestará su piel a Maritza en La Influencer.
Guillermo desea quedarse con Ana.
La Venganza de Analía
Guillermo le cuenta a Paulina que planea adoptar a la hija de Analía
Guillermo le pide a Paulina que le entregue a la bebé de Analía, pues planea aprovechar la astucia que sacará de su madre para hacer de las suyas.
Solicitan la captura de Analía.
La Venganza de Analía
Guillermo declara que Analía deberá ser judicializada por la muerte de Rosales
El presidente revela las fotos de Analía en la selva y da paso a Juan Mario para que se declara públicamente en contra de la estratega política.
Capítulo El Sentenciado del Siglo - Lucho.
Foto: Caracol Televisión
Desafío Siglo XXI
Lucho reaccionó a la relación de Valentina con una mujer antes del Desafío
Lucho, eliminado del Desafío Siglo XXI, recordó su historia con Valentina y reaccionó a la confesión de la joven, quien estvo saliendo con una DJ antes de llegar al reality.
Gio se queja de que en Gamma les escondieron los zapatos.
Foto: Caracol Televisión
Desafío Siglo XXI
Gio se queja de que en Gamma les escondieron los zapatos, ¿será obra del Elegido?
Los integrantes de Gamma en este Desafío Siglo XXI deben salir a competir en la primera prueba del ciclo sin zapatos y al luego, Gio, evidentemente molesto, le cuenta esto a Andrea Serna.
Quién quedó Sentenciada HOY en este ciclo de mujeres.
Foto: Caracol Televisión
Desafío Siglo XXI
Quién quedó Sentenciada HOY en este ciclo de mujeres: ¿el equipo ganador cumplió con su palabra?
La victoria de Gamma les da la oportunidad de asignar el primer chaleco para una mujer, por lo que deben elegir si forman una nueva alianza o abren el juego.
Cuál equipo ganó el Desafío de Sentencia y Hambre en el Box Azul.
Foto: Caracol Televisión
Desafío Siglo XXI
Quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre HOY: dos de las mujeres "más fuertes" decepcionaron
Con el inicio de un nuevo ciclo, donde ahora las mujeres están en riesgo, los equipos analizan cuál es la mejor estrategia para avanzar en el juego. En el Box Azul hay decepciones.
En Gamma sospechan del interés de Deisy en Rata.
Foto: Caracol Televisión
Desafío Siglo XXI
En Gamma sospechan del interés de Deisy en Rata: ¿Estrategia para avanzar en el Desafío?
Las mujeres de Gamma dicen que resulta muy curioso que su alianza con Alpha haya llegado a su fin y luego analizan qué es lo que ha sucedido entre Deisy y Rata.
Capítulo 61 La luz de mi vida
Foto: Caracol TV
Capítulos
Capítulo 61 La luz de mi vida: Günes y Elif son secuestradas tras una trampa de Feraye
Günes engaña a Dila y ejecuta un plan de escape, pero este sale mal cuando Feraye encuentra a Elif junto a la niña huyendo, por lo que las rapta y amenaza a Firat con hacerles daño.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad