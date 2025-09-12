Avril es una mujer hermosa, elegante, ambiciosa, orgullosa, posesiva, clasista y multimillonaria. Su forma de hablar es particular, mezclando inglés y español. Lo ha tenido prácticamente todo en la vida sin esfuerzo, por lo que no sabe cómo manejar las pérdidas; nunca ha tenido que levantarse porque nunca se ha caído. Es visceral tanto en el odio como en el amor. Al inicio, es novia de Salvador, con quien comparte un apartamento en Miami. No soportaría perderlo, y mucho menos a manos de una mujer como Maritza, a quien considera insignificante.