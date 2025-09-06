Publicidad

Caracol TV  / La Red  / La verdad sobre cada personaje de La Influencer: esto le contaron a La Red

Muy pronto se estrenará La Influencer en Caracol Televisión, por eso intentamos conocer un poco más de cada personaje, Mariana Gómez, Andrea Guzmán y más se destapan ante las cámaras de La Red.