La verdad sobre cada personaje de La Influencer: esto le contaron a La Red

El canal Caracol lanzó oficialmente La Influencer, su más reciente producción, y el programa La Red estuvo presente para conversar con los actores que hacen parte de este proyecto. Durante el evento, los integrantes del elenco compartieron detalles sobre los personajes que interpretarán y lo que los televidentes podrán esperar en la pantalla.

Personajes de La Influencer

Andrea Guzmán reveló que en esta ocasión le correspondió encarnar a la clásica madrastra malvada. Con humor confesó que está segura de que el público no la va a querer “ni un poquito”. Sin embargo, destacó que estos papeles son un reto atractivo: “Siento que los personajes malvados tienen mucho para jugar, detrás de la maldad siempre hay algo más”.

Por su parte, Viviana Santos comentó que su personaje está totalmente entregado a la vida digital, al punto de pasar “casi 27 horas al día” en su celular. Con este rol, la actriz refleja la dependencia que muchas personas desarrollan hacia las redes sociales en la actualidad.

Luna Baxter también regresa a la pantalla con un papel de villana, reconoció que suele recibir propuestas para interpretar a personajes de carácter fuerte, aunque aclaró que en la vida real es muy sencilla: “para mí es la oportunidad de ser otra persona, de burlarme de la gente que es así”, explicó entre risas.

Mariana Gómez, en cambio, se define lejos del concepto de “influencer”, asegura que prefiere inspirar a sus seguidores antes que influenciarlos. De hecho, para mantener un equilibrio en su vida personal, ha recurrido a aplicaciones que le bloquean el acceso a redes sociales por tiempo limitado.

Marcela Agudelo confesó que disfruta mucho de estas plataformas digitales, puede pasar horas en ellas, usar filtros, crear personajes y divertirse con el contenido que produce. Finalmente, Carlos Camacho compartió que en La Influencer interpretará a un padre cariñoso y multifacético, lo que permitirá a la audiencia verlo en diferentes matices de la paternidad. Con este variado elenco, La Influencer promete cautivar a los televidentes con historias actuales y personajes que reflejan distintas facetas de la vida en la era digital.

