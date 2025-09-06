Publicidad

Exesposa de Mauro Urquijo, por primera vez, revela que lo encontró en su cama con otra persona

Exesposa de Mauro Urquijo, por primera vez, revela que lo encontró en su cama con otra persona

Tras 13 años de matrimonio, Adriana López finalmente cuenta la razón de su divorcio con Mauro Urquijo, ha guardado silencio por el bienestar de sus hijos, pero está lista para contarlo todo.