Exesposa de Mauro Urquijo, por primera vez, revela que lo encontró en su cama con otra persona

Después de más de una década de silencio, Adriana López, exesposa del actor Mauro Urquijo, decidió contar por primera vez los verdaderos motivos de su separación. Según relató, el matrimonio llegó a su fin en 2013, aunque hasta ahora, en 2025, se atrevió a hablar públicamente para proteger la imagen de sus hijos, Roz y Gregorio.

Por qué se divorció Mauro Urquijo de Adriana López

Adriana recordó que todo sucedió de manera inesperada. Un día salió a comprar algo y, al darse cuenta de que había olvidado su tarjeta en casa, regresó rápidamente. Al entrar a la habitación se encontró con una escena que no imaginó: Mauro estaba con otra persona. “Quedé en shock. Bajé al estudio y seguía en shock Lo único que alcancé a decir fue: ‘Todavía somos amigos, ¿por qué no te vas de casa? Podemos hablar’”, relató.



Aunque se le preguntó directamente si aquella persona era un hombre o una mujer, Adriana prefirió no responder y pidió cambiar la pregunta. Solo mencionó que era alguien conocido por la familia, amable con sus hijos, lo que hizo aún más difícil digerir la situación.



Mauro Urquijo y su exesposa tienen problemas legales

Tras doce años de separación, López cuestiona la campaña de desprestigio que, según ella, Mauro y su madre han emprendido en su contra. Asegura que se han difundido rumores falsos, entre ellos que ella habría sido la primera en ser infiel. Frente a esto, Adriana aclaró que solo tuvo un novio después de Mauro, con quien incluso llegó a casarse, mientras que el actor ha tenido al menos cuatro parejas conocidas, entre ellas María Gabriela Isler.

Asimismo, negó las versiones que la acusan de impedirle a Urquijo compartir con sus hijos. Según explicó, ha sido él quien no ha buscado mantener contacto. También desmintió que sacara ilegalmente a los niños del país para radicarse en México, pues mostró documentos que prueban que en 2016 obtuvieron todos los permisos necesarios. Finalmente, aclaró que nunca lo demandó por alimentos y ahora sabe que esto fue un error. La razón fue que él ya tenía un proceso previo y no quería que el padre de sus hijos terminara en la cárcel.

