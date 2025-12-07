Publicidad

La crisis existencial que vivió Roldán, del ‘Desafío’: “estaba muy mal”

El exparticipante del Desafío que hacía parte del equipo Neos, recuerda cuál ha sido el momento más difícil de su vida y cómo logró salir de la oscuridad. Además, cuenta a qué se dedica ahora y su situación económica.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 7 de dic, 2025
