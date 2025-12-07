La crisis existencial que vivió Roldán, del ‘Desafío’: “estaba muy mal” - CaracolTV El exparticipante del Desafío que hacía parte del equipo Neos, recuerda cuál ha sido el momento más difícil de su vida y cómo logró salir de la oscuridad. Además, cuenta a qué se dedica ahora y su situación económica.