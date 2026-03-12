Murió influenciadora colombiana a los 23 años tras luchar contra dura enfermedad

Familiares, amigos, colegas y seguidores de Carol The Warrior están de luto luego de que se confirmara la muerte de la creadora de contenido digital y empresaria el pasado 11 de marzo. La información fue dada a conocer por su equipo de trabajo a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram. Pese a que no revelaron el motivo del deceso, sí detallaron que se pronunciarán sobre el "acontecimiento" por medio del mismo canal.

"Gracias por amarla, apoyarla, demostrarle tanto cariño y siempre acogerla con las manos abiertas. Asimismo, esperamos que sea despedida por todos nosotros. Descansa en la paz del señor", se lee en el comunicado.

La joven había informado a su comunidad en octubre de 2025 que venía presentando problemas de salud. Según indicó, presentó un dolor corporal que inicialmente asoció a su trabajo con pesas en el gimnasio; sin embargo, cuando se percató de que la molestia era constante, más intensa y anormal, acudió al médico, que le solicitó practicarse algunos exámenes. Fue allí que le detectaron que tenía acumulación de líquido en los pulmones, condición que la llevó a cambiar varias actividades de su rutina diaria.





"Un día le dije a una tío: no aguanto más. No saben cómo estaba mi tío de destrozado por verme con este dolor; me tenían que bañar, ponerme la ropa, todo", comentó en alguna oportunidad.

Asimismo, llegó a decir que su familia creía que se podría tratar de un caso de brujería; sin embargo, muchos fanáticos coincidieron en que quizás se trataba de un cuadro médico muy complejo.

Su salud se habría deteriorado después del viaje que realizó a Brasil en febrero de 2026, donde pudo disfrutar de los sitios más turísticos de Río.

Carolina Reyes, nacida el 23 de agosto de 2022, será velada el 12 de marzo en Cali, su ciudad de residencia, y posteriormente sus familiares trasladarán el cuerpo a su natal Chocó para que sus seres queridos puedan darle el último adiós. De acuerdo con la información expuesta en rede sociales, la velación tendrá lugar en la carrera 45 #45-20 en el barrio República de Israel- Casa Primer Piso a las 2:00 p. m.