Murió influenciadora colombiana a los 23 años tras luchar contra dura enfermedad

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su equipo a través de una publicación en sus redes sociales. Esto es lo que se sabía sobre su estado de salud y el último viaje que realizó.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de mar, 2026
Murió la influenciadora colombiana Carol The Warrior a los 23 años en Cali.