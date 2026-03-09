Murió destacado dentista de famosos: trabajó con Pautips, Alina Lozano y más celebridades

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Jimmer Hernández, un destacado dentista y especialista en estética dental; así lo dieron a conocer varios famosos de la farándula nacional el pasado 8 de marzo en las plataforma digitales.

Una de las primeras en pronunciarse sobre el tema fue Alina Lozano, quien apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para lamentar la noticia y desearle mucha fortaleza a su familia:

"Recibí la noticia, muy triste, del fallecimiento del doctor Jimmer. De verdad que todavía no lo registro, no logro en mi corazón aceptarlo. Yo quiero enviar un saludo a través de esta historia a toda su familia, un saludo de condolencia, a sus pacientes, yo soy paciente del doctor, un increíble profesional, su clínica es maravillosa conmigo. Sentir que llego a Colombia y no lo voy a volver a ver, que no voy a volver a hablar con él, para mí es algo que no concibo", comentó.



El dentista también tuvo la posibilidad de trabajar de la mano de artistas como Lina Tejeiro, quien también le dedicó una sentida publicación en historias; Guaynaa,Yo Me Llamo J Balvin, Yo Me Llamo Jennifer López, Pautips y La Crespa del 'Desafío'. Adicionalmente, conoció a personalidades como Luisa Fernanda W, Elianis Garrido, entre otras.

Pese a que no se saben las razones de su deceso, su familia y equipo de trabajo publicó recientemente información sobre sus honras fúnebres, solicitando de esta forma la compañía de quienes compartieron con él en vida y pudieron conocerlo de cerca.

La velación iniciará este 9 de marzo a partir de las 8:00 a. m. en el Salón Dorado de Capillas de la Fe en Chía, mientras que las exequias tendrán lugar el martes 10 de marzo a partir de las 11:00 a. m. en la Parroquia Santa Lucía ubicada en Chía.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han deseado paz en su tumba: "En shock, me duele el alma. Mi Jimmer, te amo, mi amor", "Esto no puede ser cierto Dios mío 💔", "Se me parecía tanto físicamente a Yeison Jiménez, que cuando supe del accidente de Yeison veía sus videos y se me parecía mucho a él", son algunos de los mensajes que se destacan.