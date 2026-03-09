Publicidad

Varias personalidades colombianas han acudido a las plataformas digitales para recordar con cariño al doctor Jimmer Hernández y destacar su carrera como dentista.

Murió destacado dentista de famosos: trabajó con Pautips, Alina Lozano y más celebridades

Varias personalidades colombianas han acudido a las plataformas digitales para recordar con cariño al doctor Jimmer Hernández y destacar su carrera como dentista. Mira acá las publicaciones.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de mar, 2026
Murió Jimmer Hernández, famoso dentista de celebridades que trabajó con Pautips.