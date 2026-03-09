Publicidad

Cómo quedó Rosa, del 'Desafío 2026', luego de cambiarse el look - CaracolTV

Rosa, dupla de Gero en el 'Desafío del Siglo XXI', se sometió a radical cambio de look tras su salida del reality de los colombianos. Usuarios la critican porque afirman que las facciones del rostro se ven más marcadas.

Rosa, del 'Desafío', quedó irreconocible tras cambio de look: hubo una que otra crítica

La Súper Humana apareció en redes sociales para presumir su nuevo tono de cabello, el cual decidió acompañar con un maquillaje que, según sus fanáticos, quedó un poco cargado.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 9 de mar, 2026
Comparta en:
Rosa, del 'Desafío del Siglo XXI', se sometió a radical cambio de look.