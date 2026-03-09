Rosa, del 'Desafío', quedó irreconocible tras cambio de look: hubo una que otra crítica

La Súper Humana que representó a Gamma en gran parte del reality de los colombianos apareció en su feed de Instagram para presumir su nuevo estilo de cabello. Según detalló su mismo estilista en la citada red social, este cambio lo habían hablado desde antes de que ella entrara a La Ciudad de las Cajas para competir por los mil 200 millones que estaban en juego y la posibilidad de poner su nombre en la copa de los vencedores.

Cómo quedó Rosa, del 'Desafío', tras someterse a su cambio de look

En la publicación, se observa a la exparticipante frente a la cámara mientras interpreta la canción 'Tonto' de J Balvin, Ryan Castro y DJ Snake; allí posa inicialmente con el cabello oscuro y después con tonos monos y avellanas, lo que le da luz a su rostro.



"Ella lo quería. Nosotros lo imaginábamos. Y ustedes lo estaban esperando. Hoy por fin pasó. ✨ Después de tanta expectativa… Este es el nuevo look de Rosa", escribió el estilista, recogiendo de esta forma casi 30 mil 'me gusta' en el reel.



Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se ha hecho esperar. Mientras unos consideran que le favorece su nuevo tono, otros creen que este cambio solo hace que las facciones de la cara se le vean mucho más gruesas y marcadas.

"Juepucha, se encendió esto", "El cabello hermoso, ella es muy linda... Pero francamente ese maquillaje no me gusta", "Bella, hermosa, exótica. 👏👏👏Bendiciones Rosa 🌹", "Quedó linda, pero yo la veo más hermosa cuando no tiene tanto maquillaje", "Ahora todas quieren ser Tina 😂", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Es necesario mencionar que Rosa no es la única desafiante que ha decidido someterse a un radical cambio de look luego de haber participado en la exitosa producción, pues recientemente Valentina, quien fue la dupla de Rata en la Gran Final, sorprendió también al ponerse el cabello rubio, un tono más claro del castaño al que ella y sus seguidores estaban acostumbrados a ver.

"Estoy de vuelta.. Y cada vez mejor.✨Eres el mejor, y tu trabajo lo demuestra.🔝Gracias por tanta entrega LOVEU😍❤️", escribió la joven en la red.