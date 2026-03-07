Luisa, del Desafío XX, presumió camioneta nueva que cuesta millones en Colombia

Luisa Sanmiguel publicó en su cuenta de Instagram su nuevo logro personal. Aseguró que vivió un día que se quedará guardado en su corazón y manifestó su felicidad por haber comprado una nueva camioneta; esto, tras haber adquirido su primer vehículo propio hace un tiempo.

“Hoy cambio mi carro por segunda vez en mi vida, y aunque ya había tenido la bendición de comprar uno totalmente nuevo 🥹, en mi corazón siempre ha existido el deseo de seguir creciendo, de seguir mejorando la versión de mi vida y de todo lo que Dios me permite construir 😍”, escribió en la publicación donde presumió su vehículo.



La joven aseguró que esta adquisición responde a un sueño que siempre ha tenido, pues deseaba continuar avanzando: “Este carro lo soñé, lo anhelé y lo visualicé muchas veces… y hoy verlo en el color que quería, con la marca que siempre me ha gustado, llena mi corazón de felicidad, orgullo y una gratitud inmensa”, añadió.

Precio de la camioneta de Luisa del Desafío

El modelo que la exreina presumió en sus redes sociales es una CX-30 de la marca Mazda, que según su página oficial podría tener un precio inicial de aproximadamente 109 millones de pesos, sin embargo, debido a cambios y condiciones del vehículo, también podría ser más costoso. De hecho, la más costosa de este modelo puede llegar a los 147 millones de pesos colombianos, sin embargo, Luisa no especificó qué clase de camioneta es la suya.

“Hoy reconozco que sin Dios nada de esto sería posible. Él ha estado guiando cada paso de este proceso, recordándome que cuando los sueños se ponen en sus manos, todo llega en el momento perfecto de su plan. 🙏🏻❤️”, escribió y continuó: “Si hoy estás soñando con tener tu carro, con lograr algo grande en tu vida, no dejes de creer. Los sueños que nacen en el corazón se trabajan con disciplina y se ponen en manos de Dios… siempre encuentran el camino para cumplirse. 🌟🪼”.



Finalmente dejó claro que está celebrando el sueño que acaba de cumplir y que seguirá trabajando por los que todavía le faltan por cumplir.