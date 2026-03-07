Publicidad

Luisa, del Desafío XX, presumió camioneta nueva que cuesta millones en Colombia

La exparticipante del Desafío compartió en sus redes sociales que es el segundo vehículo que logra comprar y recibió la felicitación de varios de sus excompañeros del reality.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 7 de mar, 2026
Luisa, del Desafío, compró millonaria camioneta.