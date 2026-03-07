Cara, exesposa de Beéle, explica por qué no permite que su novio viva en la misma casa que sus hijos

Cara Rodríguez se convirtió en el blanco de comentarios y miradas debido a su relación con el reconocido cantante Beéle. Sin embargo, tras la polémica, su base de fans creció y ahora hay muchos interesados en su vida personal y en los cambios que ha realizado.

Desde hace varios meses, la también cantante está en una relación con Jake Castro, un renombrado productor dentro de la industria musical colombiana. A pesar de mostrarse en redes y presumir la familia que han formado, así como la buena relación del productor con los niños, en un video en vivo de TikTok la mujer dio detalles sobre cómo manejan su romance.



Cara Rodríguez no vive con Jake Castro

“Juan y yo estamos haciendo las cosas tan bien; cuidamos mucho a los niños, su integridad y sus sentimientos”, explicó. Continuó diciendo que, así como le habla su novio, sus hijos han aprendido a hablarle a ella, por lo que se refieren a la creadora de contenido como “reina” o “princesa”, con respeto y cariño.

Sobre las preguntas de si viven juntos o no, la mujer explicó: “Juan tiene su casa, esta es la mía y la de mis hijos. Él es nuestra familia, es nuestro hogar, pero él tiene su casa y esta es mi casa y la de mis hijos”, afirmación que ha hecho que algunos usuarios de internet la aplaudan en redes sociales por priorizar los espacios.

Cara explica que no quiere confundir a sus dos hijos, fruto de su relación con Beéle, diciéndoles que tiene novio: “Ellos no entienden eso; ellos lo ven para jugar, para que les enseñe a leer, a escribir y esas cosas”, explicó durante el video, dando a entender que los pequeños no lo ven precisamente como su nueva pareja sentimental.



Por otro lado, mencionó también que, aunque a muchos no debería importarles, está asistiendo al psicólogo en familia con sus dos hijos: “Yo tengo una guía, voy al psicólogo porque hay preguntas que no sé cómo responder; hay cosas muy difíciles de contestar”, añadió.

A pesar de todo, parece que tanto Cara como Jake están muy enamorados. Ella asegura que es la mujer más consentida del mundo, pues no solo sus hijos le demuestran amor constante, sino también su pareja y las personas que la rodean en su cotidianidad.