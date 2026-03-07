Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Cara, exesposa de Beéle, explica por qué no permite que Jake Castro, su novio, viva con sus hijos

La creadora de contenido, Cara Rodríguez compartió en un live de TikTok qué opina de las interacciones entre sus dos hijos con Beéle y su pareja, Jake Castro; además, reveló que asisten a un psicólogo familiar.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cara, exesposa de Beéle, explica por qué no permite que su novio viva en la misma casa que sus hijos

La creadora de contenido compartió en un live de TikTok qué opina de las interacciones entre sus dos hijos y su pareja, Jake Castro; además, reveló que asisten a un psicólogo familiar.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
Cara Rodríguez contó por qué no vive con Jake Castro