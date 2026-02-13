Isabella ladera, ex de Beéle, anuncia embarazo junto a su nueva pareja

La creadora de contenido anunció que está esperando su segundo hijo. La noticia la comparte a través de sus redes sociales junto a su actual pareja. Ambos publican fotografías de una ecografía y mensajes en los que expresan su emoción por la llegada del bebé y en el anuncio aparece la frase “mitad tuya, mitadmía❤️nuestro”., con la que confirman la etapa que atraviesan.

La noticia reactiva el interés en la vida personal de Ladera, quien ya es madre de una niña de cinco años. La menor es fruto de su relación con,el influencer, IsanderPérez. Esa relación también ocupó titulares en su momento, debido a la exposición constante de ambos en plataformas digitales.

Asimismo, la relación que mantuvo con el cantante Beéle, también dio de qué hablar a los internautas, debido a que el artista atravesaba un proceso de separación, lo que generó comentarios y especulaciones en redes sociales. Los rumores sobre una posible infidelidad por parte de ambos circularonen distintos espacios digitales y programas de entretenimiento; la situación mantuvo sus nombres en conversación pública durante varias semanas.

Así inicio la relación de Isabella Ladera y Hugo García

En septiembre de 2025, Isabella Ladera comenzóa compartir publicaciones en las que aparece junto a Hugo García, dichas imágenes y mensajes empezaron a despertar especulaciones sobre una posible relación sentimentaly estasversiones cobraronfuerza a partir de un comentario que él realizóen unasus redes socialesen el que expresa que“ella no está sola y que nada cambia lo que piensa de ella”.

Ese intercambio ocurre mientras Isabella Ladera enfrentala polémicapor una filtración de un video íntimo relacionado consuexpareja,el cantanteBeéle,lo que incrementa la atención mediática sobre la creadora de contenido.

Con el paso de los meses, Isabella Ladera y Hugo Garcíac ontinuaron compartiendo momentos juntos en sus perfiles, lo que confirma su relación. Ahora, con el anuncio del embarazo, ambos presentan públicamente esta nueva etapa. Para Isabella Ladera se trata de su segundo hijo, mientras que para el peruano representa su primera experiencia como padre.

La noticia se posiciona rápidamente entre las tendencias en redes sociales, donde seguidores y usuarios reaccionan a las publicaciones de la pareja. Así, Isabella Ladera vuelve a ocupar titulares, esta vez por el anuncio de la llegada de un nuevo integrante a su familia.

