Isabella Ladera aseguró que fue víctima de brujería y mostró FOTOS de lo que le hicieron

La modelo venezolana Isabella Ladera sigue dando de qué hablar en redes sociales y sorprendió a sus seguidores al revelar que en el pasado una persona le cortó un mechón de cabello como parte de un acto de brujería.

Ante sus más de 5.7 millones de seguidores, Ladera mostró una foto frente al espejo donde se le ve un mechón de cabello considerablemente corto y escribió: “Recuperar mi cabello ha sido un reto y proceso porque a mí lo que me hicieron fue brujería”.

Agregó que esto ocurrió en un descuido y no en una peluquería, sino que, por el contrario: “alguien me quitó un mechón de cabello”. Luego, con emojis riéndose, comentó que incluso llegó a tenerlo más corto. Finalizó con un mensaje para la persona que intentó afectarla: "Te salió mal".

Isabella Ladera aseguró que fue víctima de brujería y mostró fotos. Foto: Instagram @isabella.ladera

Acto seguido, contó que en los últimos días también afrontó intentos de hackeo a su canal de YouTube. Sin embargo, quienes intentaron afectarla no tuvieron éxito, y ella continuó publicando contenido con normalidad.

Qué pasó entre Beéle e Isabella Ladera

Cabe recordar que, desde que la modelo confirmó su relación con el cantante Beéle, ha estado en el ojo del huracán y recibe todo tipo de comentarios en redes sociales; pues se dio a conocer que él le fue infiel a la mamá de su hijo con la venezolana; no obstante, su relación no duró mucho y estuvo llena de polémicas. El pasado 27 de julio, la influencer compartió en sus redes un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia su expareja, el intérprete de 'Si te pillara' y 'Morena'.

En su publicación escribió: “Un día lo tuviste todo de mí, pero decidiste volverme nada, déjame en paz porfa, eres solo caos sin intención de algo más”, y explicó que esas frases eran fragmentos de textos de su diario personal.

