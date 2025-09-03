Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Isabella Ladera aseguró que fue víctima de brujería y mostró FOTOS de lo que le hicieron

Isabella Ladera aseguró que fue víctima de brujería y mostró FOTOS de lo que le hicieron

La modelo utilizó sus redes sociales para referirse a una situación sobre la que no había hablado anteriormente y confesó que una persona le cortó un mechón de cabello.