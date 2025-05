Ex de Beéle habría enviado contundente mensaje al cantante: “Eso tú nunca lo podrás tener”

En las últimas horas, la expareja de Beéle volvió a ser noticia, luego de subir unos mensajes, en donde le estaría enviando una indirecta al papá de sus hijos. En el texto le dice que, a pesar de que él supuestamente no le desee lo mejor a él, ella lo bendice y le pide a Dios que tenga misericordia de él.

Mensaje que le habría enviado Cara a Beéle

"Entiendo tu coraje hacia mí, conociste mi vida y te ganó la envidia, porque el dinero como sea se consigue, pero el amor y la aceptación que me tienen mis seres queridos y amistades cercanos y lejanos, eso es lo que tú nunca podrás tener", empezó diciendo.

Después de esto, dijo que él estaba solo y que mientras él la "difama y la humilla", ella está enfocada en su amor propio, su sus hijos y en ser una mujer increíble para su novio y todas las personas que la rodean. Y finalizó con unos emoticones de corazón, cura, estrella y una rosa rosada.

Los seguidores no dudaron en reaccionar y afirmar que ella se defendió como toda una reina y hasta su amigo Valentino se pronunció a estos textos. "No hay nada más ruidoso que un hombre dolido fingiendo que no le importa, me aturde", agregó. Asimismo, varios comentaron y la apoyaron con cada letra que expresó.

"Era justo que Cara se dé a respetar, hay gente que cree que es pasiva y que pueden venir a difamarla y humillarla, eso, amor no se deje", "A buen entendedor pocas palabras y quién no entienda es porque es muy otey", "Y quiero felicitarte yo pasé por ahí mismo y la mejor manera de responder es con el respaldo de tu familia", "a veces la envidia no nace de lo material, sino del resentimiento social, de crecer sin tener la vida que uno creía merecer", "eres la mujer perfecta para cualquier ser humano mi hermosa", dijeron algunos.

Es de resaltar que, su pareja, Jake Castro también comentó y reveló que estuvo muy feliz con ella rodeada de toda la familia. "Se pasó sabroso, mi amor bella". Aunque la mujer recibió varios mensajes muy lindos, también la criticaron algunos por expresarlo en medio de unas fotografías alusivas a otro tema.