Beéle aparece nostálgico tras rumores de separación con Isabella Ladera: "las cosas terminan así"

A pesar de los fuertes rumores de que terminaron su relación, Brandon de Jesús López Orozco y Ladera aún conservan varias imágenes en sus cuentas de Instagram y Tiktok. Sin embargo, recientemente ha llamado la atención cómo Beéle está cantando en uno de sus ensayos para el concierto en Lima.

Video de Beéle cantando por rumores de separación con Isabella Ladera

En un video quedó captado el momento de él entonando la letra de la canción 'I Miss You'. "¿Por qué dice que no? Si sabe que te lo advertí. Cuando el amor se ignora, las cosas terminan así. Yo quisiera que no, pero sigo puesto para ti. Dime, ¿por qué me ignoras? Duele que seas así".

En medio de la situación que estaría viviendo la pareja, los internautas no dudaron en afirmar que el intérprete de 'La Plena' está despechado por supuestamente haber terminado con Isabella Ladera, quien recientemente tuvo una discusión por Instagram con Ana del Castillo .

Mientras el cantante barranquillero estaba enfocado en su nostalgia, las bailarinas y su staff solo lo miraban y dejaron que él expresara todo ese sentimiento que tenía guardado.

Algunos usuarios dicen que a él le estaría llegando el karma por lo ocurrido con Cara, la mamá de sus hijos, quien hace unos meses confesó cómo fue la relación que tuvieron y los momentos complicados que pasaron.

"Todo lo que le esté pasando a Beéle realmente se lo merece", "despechado", "Cara le debería mandar un regalito a Isabella", "el sentimiento debería aplicarlo en vida real no en los conciertos", "podrá llorar, pero no le creo", "cuando se pierde el amor, duele sea como sea", "ese 'sigo puesto para ti', duele", entre otros mensajes.

Cuándo empezó la relación entre Beéle e Isabella Ladera

A mediados del 2024 los dos confirmaron su relación. Empezaron a subir contenido juntos y los captaron en diferentes momentos disfrutando su etapa de novios. A pesar de las críticas, no dejaron de mostrar el amor que sentía el uno por el otro.

Además, con el tiempo fueron dejando claro que su relación era más fuerte que los mensajes negativos que recibían. Y para sorpresa de muchos, el barranquillero la escogió a ella para ser la modelo del video 'Por vos' junto a Arcángel, que ya acumula casi 4 millones de visualizaciones y se ubica en el top 17 de las tendencias en YouTube.