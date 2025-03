Beéle se despachó contra Cara con tremendo mensaje: “personas con mucha maldad”

Beéle está en el ojo del público tras elpodcast en el que su expareja, Cara Rodríguez habló de su relación y ahora, en medio de un concierto decidió lanzarle una indirecta a la mujer. Esta sería la segunda vez que se refiere al tema, pues el mismo día de la publicación hizo una historia.

Beéle le envía un mensaje a Cara

En la presentación parece que durante el intermedio de las canciones se sentó y empezó a leer frente a los miles de personas que lo estaban escuchando. “Inspiras a tanta gente que finge no verte”, mencionó y aseguró que la frase era completamente cierta.

Posteriormente dijo: “Hoy en día estamos viviendo con personas con mucha maldad que quieren hacer daño simplemente por gusto, porque es contenido”, lo que se habría convertido en la primera indirecta para la mujer con la que tiene dos hijos, pero lo que dijo después fue lo que comprobó todo.

“Yo no hago tres horas, yo hago tres minutos. Por el amor que me tengo, que te vaya bien”, finalizó ante los aplausos y gritos del público y con esto confirmó que el mensaje estaba destinado por completo a Camila Rodríguez, quien no ha contestado, por el momento.

Qué pasa entre Beéle y Cara

El drama en eltriángulo amoroso entre Beéle, Cara Rodríguez e Isabella Ladera continúa. Desde mediados del 2024 el tema se ha convertido en tendencia en varias ocasiones debido a las versiones de cada una de las partes a través de redes sociales.

Precisamente el 9 de marzo el creador de contenido llamado ‘Un tal fredo’ compartió la grabación de su podcast con Cara, la exesposa del intérprete de ‘Loco’ y allí, durante tres horas ella cuenta su historia y lo que vivió mientras que estuvo casada con él.

El relato deja en evidencia varios detalles, como que inicialmente trabajaban juntos, ella era su corista y abruptamente Beéle habría decidido que ya no era necesario que estuviera involucrada en su carrera, lo que dejó a la joven sin trabajo y, por ende, sin dinero por mucho tiempo.

Adicional a esto, ella lo acusó de no ver constantemente a sus hijos e incluso de no darle la manutención para los pequeños, a raíz de esto tuvo que empezar a trabajar en redes y monetizar el escándalo, de esta manera se mudó y consiguió dinero para un apartamento, en el que vive actualmente.

