"Los maridos no se roban": Isabella Ladera desata polémica al defender su relación con Beéle

Isabella Ladera no para de dar de qué hablar y continúa brindando declaraciones con las cuales las personas en redes sociales la critican y aseguran que no se siente responsable de lo sucedido con la anterior relación de Beéle .

En medio de las opiniones negativas sobre la interpretación en vivo del artista, pues circularon unos videos de él en un bar cantándole 'Morena' a la venezolana, surgió otro contenido viral en el que ella cogió el micrófono del lugar para defender su relación y su papel dentro de esta historia.

Te puede interesar: Beéle fue duramente criticado por su canto: ¿La dedicatoria a Isabella Ladera salió mal?

Isabella Ladera defendió su relación con Beéle

Frente a una multitud que se encontraba en el bar, la creadora de contenido se apoderó del micrófono y con la gente gritando se sintió apoyada por las personas que la estaban rodeando, en medio de tantos comentarios en contra.

Con una sonrisa en la cara, Isabella Ladera dijo: "los maridos no se roban. Estamos claros que cada quien está donde quiere estar. Estamos claros que hay que dejar ir lo que ya se fue", lo cual desató locura entre quienes estaban allí.

Conoce más: Cara respondió a las críticas por haber "usado" a la hija de Isabella Ladera para tener vistas

Publicidad

Al terminar sus polémicas declaraciones, la venezolana empezó a bailar, de manera sensual, la canción 'Robba Mario' de Junior Caldera, la cual empezó a sonar de fondo. Sin duda alguna, esto generó un revuelo en redes.

"¿Por qué predica, pero no aplica?", "El propio lema de las mozas", "Ahora es moda ser amante, y son orgullosas de eso", "Esta tipa llegó tarde a la repartición de dignidad", "Explicación no pedida, culpa manifiesta querida", "El karma te llega mama linda. Ahora disfruta tu cuarto de hora", "Angela Aguilar y ella son de la misma olla", fueron algunos de los comentarios.

Lee también: Rifirrafe entre Cara e Isabella: Novia de Beéle molesta con la ex del artista por grabar a su hija

Publicidad

Beéle le cantó 'Morena' a Isabella Ladera

Tras los comentarios por su canto a capela, el artista volvió a ser criticado luego de que en redes se compartiera el momento en el que le dedicó en vivo la canción 'Morena' a Isabella Ladera, mientras que la pareja se mostró bastante cariñosa y cercana, como si sintieran que eran las únicas personas en el lugar.

Los cibernautas no solo volvieron a hablar mal de su relación, sino que aseguraron que no se le entendía ni una palabra al artista y que en definitiva su presentación en el escenario no suena igual a la canción grabada.