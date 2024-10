Cara respondió a las críticas por haber "usado" a la hija de Isabella Ladera para tener vistas

El rifirrafe entre la expareja y la actual novia de Beéle continúa en las plataformas digitales. Luego de que Isabella Ladera rechazara la publicación que hizo en la que aparecía maquillando a su hija de aproximadamente seis años, Cara se pronunció acerca de lo sucedido. El hecho tuvo lugar en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde invitó a sus seguidores a participar de una dinámica de 'Preguntas y respuestas'.

Como era de esperarse, los admiradores la cuestionaron sobre este hecho, de manera que ella pudo poner punto final a las especulaciones y señalar que no tenía malas intenciones al respecto: "Lo entiendo, pero no lo comparto (...) No la estoy exponiendo, todo fue con consentimiento de su papá, ahí estaba con él, con su familia, estábamos todos. Yo soy su amiga, ustedes vieron la niña cómo estaba conmigo, no lo hice con ninguna mala intención".

Del mismo modo, se apresuró a decir que estaba tranquila porque Isander no se había molestado con ella por este motivo. Adicionalmente, los usuarios de Internet le preguntaron qué pasaría si los hijos de ella hubieran sido los que quedaran expuestos en un post de Ladera, a lo que ella contestó que no tendría ningún tipo de inconveniente porque es una situación que hay que asimilar con madurez.

"Nada porque es que ella es la novia de su papá y si él quiere presentársela a los niños, pues yo tengo que aceptarlo porque ya no estamos juntos. No le veo lo malo, no le veo el problema... Es más, yo misma se los llevo, cómo así, me parece una bobada que armen toda una locura por algo que va a pasar en cualquier momento si ellos siguen, claro está", explicó.

Finalmente, dijo que está convencida de que Ladera es una buena madre y que la cree incapaz de ser malintencionada con los pequeños.

Las reacciones por parte de los internautas no se han hecho esperar, dado que las críticas contra ella continúan: "a ver señora, ¿usted porque no publica fotos con sus hijos? Atrevida y ardida", "Si yo estoy ardida me imagino Isabella y eso que ni los conozco", "Esa mujer esta resentida", son algunos de los mensajes que se leen.

