Beéle fue duramente criticado por su canto: ¿La dedicatoria a Isabella Ladera salió mal?

Beéle e Isabella Ladera no dejan de estar en el ojo del huracán, pues su relación no para de generar polémicas, dado que sus declaraciones han dado mucho de qué hablar, ya que ahora que regresaron no han ocultado su amor.

Y es que cada una de sus declaraciones, publicaciones o actos juntos son puestos bajo la lupa de sus seguidores en redes sociales, quienes en la mayoría critican su forma de tomarse toda esta situación y de mantener su relación aún y cuando la gente solo los llena de comentarios negativos.

Te puede interesar: Rifirrafe entre Cara e Isabella: Novia de Beéle molesta con la ex del artista por grabar a su hija

A pesar de los logros obtenidos últimamente, dado que su reconocimiento musical ha aumentado, Beéle no para de ser criticado y esta vez fue por su canto, dado que se volvieron virales dos videos en los que interpreta a capela y en vivo durante un evento.

Critican a Beéle por cantar a capela

EL artista subió un video en sus historias de Instagram en el que se le midió a cantar 'I Miss You' sin música de fondo y ningún tipo de arreglo en su voz, tema musical que se caracteriza por tener notas altas, en las que pareciera no tener problema para llegar.

Conoce más: Kelly Reales negó una relación con Beéle y defendió al artista: "los tienen manipulados"

Publicidad

No obstante, a los ciberusuarios no pareció gustarles esta interpretación y le dieron palo en los comentarios: "Dios mis oídos, que se dedique a otra cosa", "Mejor que siga grabando con efectos", "Por qué grita así", "A mí no me sorprendió , por que mienten", "Pensé que era un chivo", "Malo pronunciar una palabra".

Beéle le cantó 'Morena' a Isabella Ladera

Tras los comentarios por su canto a capela, el artista volvió a ser criticado luego de que en redes se compartiera el momento en el que le dedica en vivo la canción 'Morena' a Isabella Ladera, mientras que la pareja se mostró bastante cariñosa y cercana, como si sintieran que eran las únicas personas en el lugar.

Lee también: Beéle envió contundente mensaje a su hijo, ¿no lo dejaron estar con él en su cumpleaños?

Publicidad

Los cibernautas no solo volvieron a hablar mal de su relación, sino que aseguraron que no se le entendía ni una palabra al artista y que en definitiva su presentación en vivo no suena igual a la canción grabada.