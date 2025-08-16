Ella es la preciosa hermana de Paola Jara que quizás no conocías: a qué se dedica

Paola Jara es una de las cantantes de música popular más destacadas en Colombia y en el panorama internacional. Su reconocimiento ha sido tanto, que muchas personas se han interesado en detalles de su vida personal, tal es el caso de su relación con Jessi Uribe, así como también el vínculo que tiene con las personas que conforman su núcleo familiar.

Quién es la hermana de Paola Jara

Se trata de María Alejandra Zapata Jaramillo. En su cuenta oficial de Instagram, la mujer recoge más de 400 mil seguidores que están atentos a su vida laboral y familiar, pues trabaja con dos proyectos a la vez: una marca de cuidado capilar llamada Coco Vital, cuya imagen oficial es la intérprete de 'Mala mujer' y 'No la beses'; y Eclipsar Inversiones, una empresa especializada en el diseño de interiores y exteriores.

En redes sociales también acostumbra a mostrar su lujoso estilo de vida, por lo que ha expuesto sus vacaciones en lugares turísticos de Inglaterra, Marruecos, Aruba, México y otras maravillas en todo el mundo.

Sin embargo, también ha destacado por la importancia que tiene la familia en su vida, pues en varias oportunidades le ha dedicado mensajes de admiración a su hermana por el increíble trabajo que ha realizado durante años para llevar su música a cada rincón del mundo.

"Siempre celebrándonos, apoyándonos y retándonos a ser mejores. 👭🏻❤️🥹Cada día te admiro más, eres maestra de vida; ayer sacaste lo mejor de ti como siempre y una vez más nos demostraste que si se puede.

Gracias por inspirarme y enseñarme tanto. Te amo. Qué orgullo verte luchar y cumplir sueños", fue una de las conmovedoras dedicatorias que le ha hecho a su hermana.

Pese a que María Alejandra ha intentado mantenerse reservada respecto a su situación sentimental; también ha dejado espacio en redes para el amor; por lo que muestra los planes que realiza con su pareja y lo enamorada que se encuentra.

"Amar es ver un mundo entero en los ojos de alguien más.✨💌 La fortuna de tenerte, mi amor bonito 💍", le escribió en una ocasión a su novio.