Epa Colombia sería trasladada de El Buen Pastor a otra cárcel de Bogotá

Desde que en enero de 2025 fue capturada por el CTI de la Fiscalía y condenada por su actuación en el marco del estallido social de 2019, Epa Colombia ha sido centro de atención por su caso, usando de esta forma todo lo que está a su disposición para poder obtener una medida domiciliaria que le permita estar cerca a su familia.

Y, aunque esta idea no ha podido materializarse, recientemente Semana informó que la influenciadora no saldría de prisión, pero sí podría ser reubicada de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, en donde se encuentra recluida desde hace siete meses, a La Estación de Carabineros de la Policía de Bogotá, que al parecer cuenta con mejores condiciones.

Todo parece indicar que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, estaría cumpliendo una instrucción del Presidente de la República, Gustavo Petro, en relación con este caso que ha recibido gran cubrimiento mediático.

En este centro penitenciario se encuentran destacadas figuras cumpliendo con su condena, tal es el caso de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial que se vio implicada en el escándalo de corrupción UNGRD; así como también Margareth Chacón, que fue vinculada al caso de la muerte de Marcelo Pecci, el fiscal paraguayo.

Mientras se define qué pasará con Daneidy Barrera, nombre de pila de la creadora de contenido digital, en los próximos meses, la joven continuará realizando trabajos dentro de la cárcel para intentar reducir su condena.

Es necesario mencionar que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas abrió la posibilidad de un traslado, pero se negó rotundamente a una medida de casa por cárcel teniendo en cuenta la gravedad del delito que se le encontró: instigación a delinquir con fines terroristas. Esta decisión se tomó luego de que varios cercanos y fanáticos presentaran tutelas argumentando que ella tiene un rol como madre de familia y empresaria, lo que contribuye a la generación de empleo en el país.

A pesar de las solicitudes, el citado juzgado se negó a otorgar esta medida al igual que la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, el tiempo se encargará de definir cuál será el futuro a mediano y corto plazo de la influencer.