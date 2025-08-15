Un capitán renunciará a su liderazgo en el Desafío por tener un “corazón muy noble”

Rata fue uno de los grandes protagonistas del capítulo 32 del Desafío del Siglo XXI. El Súper Humano dio de qué hablar no solo por los errores que cometió en el Box Blanco, sino también por una opinión impopular que dio luego de quedarse con el primer puesto del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Mira también: Julio, del Desafío, desmiente con video que en su casa ya haya luz: “Quieren ganar con dolor ajeno”



El líder de los naranjas propuso dejarle a Omega de castigo ‘Noche a la intemperie’ teniendo en cuenta que han atravesado por un ciclo bastante complejo en Playa Baja. Ante el comentario, Zambrano y Rosa demostraron estar en desacuerdo.

Posteriormente, cuando llegó a la casa, intentó explicar por qué estaba tomando esta posición; sin embargo, Gio lo interrumpió y Zambrano hizo que todos centraran su atención en la llegada del Chaleco de Sentencia.

Mira también: Rosa le reclama a Zambrano tras perder en la prueba del Desafío: “No hacen caso”



La decisión de Rata respecto a su capitanía en Gamma

Después de entregar la temida prenda en Playa Baja, Rata les contó a los integrantes de su escuadra cómo había sido el encuentro. Asimismo, abrió su corazón con Gio al revelarle que había tomado la decisión de ceder su capitanía teniendo en cuenta que estaba siendo subestimado.

Publicidad

“Perrito, tienes que ser más consciente de esas cositas como capitán. De que no se te ablande el corazón. Yo te entiendo”, le dijo Gio, a lo que Rata le contestó: “No, yo voy a entregar ya la capitanía. Es que todos me ven ahí ‘ay, la ratica’, pero papi, yo maquino”.

Mira también: Por qué se pelearon Deisy y Leo en el Desafío: la joven lo empujó y usó palabras altisonantes

Publicidad

Es necesario mencionar que Rata obtuvo el liderazgo del equipo gracias a Gio, quien admitió que deseaba que todos tuvieran la oportunidad de desempeñar el rol. Esto lo llevó a enfrentar el Desafío de Capitanes, donde obtuvo el primer puesto y escogió a sus mismos compañeros para conformar la escuadra naranja, incluyendo únicamente a una ficha nueva: Grecia de Alpha.

Rata ha llamado la atención no solo por su excelente rendimiento, sino también por su “nobleza”, pues varios competidores, inclusive sus contrincantes, han coincidido en que tiene un juego limpio y se preocupa por el bienestar de sus adversarios.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.