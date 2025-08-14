Por qué se pelearon Deisy y Leo en el Desafío: la joven lo empujó y usó palabras altisonantes

Uno de los momentos más llamativos del capítulo 31 del Desafío del Siglo XXI tuvo lugar en la casa Alpha, más específicamente cuando Deisy y Leo se encontraban en la cocina compartiendo hasta que trajeron a colación el desorden en el lavaplatos.

“Se hizo el loco y no lavó los trastes”, le dijo Deisy a modo de reclamo a su compañero, quien respondió con sarcasmo tratando de evadir la responsabilidad con un atisbo de humor. La joven, molesta por la situación, se dispuso a limpiar la loza mientras continuaba quejándose por la falta de compromiso por parte de sus colegas.

“Ahí están toditos completitos, mami (…) ¿Cómo así?, ¿para qué están las mujeres acá? No te voy a decir nada, muy bien que empieces a lavar platos, para eso tenemos a las mujeres aquí, para que hagan oficio. Así es que les gustan a ustedes las mujeres: inservibles”, comentó mientras su compañera lanzaba palabas como “estúpido”, “inservible” y otros términos despectivos.

Sin embargo, el momento de máxima tensión llegó cuando ella se estaba preparando la proteína en polvo, pues su compañero aprovechó para limpiar el lavaplatos y trató de quitarla del lugar que estaba ocupando para tener más espacio.

Ante el incómodo encuentro, la competidora empujó con fuerza a su colega: “Tráteme seria”. El Súper Humano, por su parte, no se quedó callado, pues le expresó con un tono tranquilo que no comprendía la razón de su proceder.

“Yo no te estoy maltratando, ni te estoy empujando así de brusco, Deisy. Deja la agresividad que no hay necesidad, no veo la necesidad de que seas tan agresiva conmigo si no lo estoy siendo contigo”, mencionó.

Posteriormente, Leo les contó a sus compañeros de la escuadra morada lo sucedido, por lo que muchos le recomendaron esforzarse por mantener una buena relación dentro de la casa y evitar bromas que puedan hacer que las demás personas lo perciban como machista, pues su imagen puede verse comprometida.

