Zambrano confiesa que salió con otra mujer del Desafío antes de Isa: hubo beso

El capítulo 19 del Desafío Siglo XXI inicia con una conversación en Gamma. Zambrano, uno de los competidores más fuertes de Alpha, decide sincerarse con sus compañeros y revelar que, mucho antes de ingresar al reality, tuvo una historia con una de las actuales participantes de Omega: Katiuska.

Con quién más salió Zambrano, del Desafío Siglo XXI

“Hace rato salí con Katiuska y cuando la vi aquí me sorprendí. La veía en el gimnasio, siempre nos mirábamos por redes”, comenta entre risas el atleta olímpico, mientras sus compañeros lo escuchan con atención.

Zambrano cuenta que todo empezó cuando ella reaccionó con un “me encanta” a una historia suya en redes sociales. Él no dudó en responder de la misma manera y rápidamente le escribió. “Le pregunté qué iba a hacer el fin de semana, porque yo soy directo, no voy con rodeos, no soy un peladito”, dice con seguridad. Katiuska le respondió que le gustaban las sorpresas, así que él decidió invitarla a una cita formal.

“Fui a recogerla, las cosas se iban dando, y yo soy atrevido, y eso fue lo que no hice con Isa. Se montó a la camioneta y le dije ‘ay mira acá tienes un sucio’, me le acerqué y pum, la besé”, relata.

Rosa admite que le sorprende la forma tan directa en la que algunos hombres se lanzan a conquistar. Katiuska, por su parte, se ha consolidado como una mujer de carácter fuerte en Omega y, tras la reciente salida de Julio, asumió un nuevo reto al ser elegida como la capitana de su escuadra.

Quién es Zambrano, del Desafío 2025

Es un atleta que ha obtenido valiosos títulos como dos triunfos sudamericanos en Lima 2019 (400 y 4x400 m) y dos más en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Debutó en los Juegos Olímpicos de Río 2019, pero fue Tokio 2020 en en el que obtuvo uno de los primeros lugares gracias a su desempeño en la prueba de 400 m, quedándose con la medalla de plata para el país.

