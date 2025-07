Isa, eliminada del Desafío, decidió que no trabajará más como modelo para adultos

Isa, la participante más reciente en abandonar el Desafío, sorprendió al público al compartir aspectos íntimos de su vida que pocos conocían. Antes de la pandemia trabajaba como bartender, pero el cierre de los establecimientos la llevó a buscar nuevas alternativas para sostenerse económicamente. Fue así como ingresó a un estudio de modelos webcam, una experiencia que describe como compleja.

“Es bastante difícil, es un trabajo que requiere exposición física y mental”, confesó. Aunque asegura que fue una actividad rentable y que le permitió salir adelante durante momentos complicados, Isa decidió cerrar definitivamente esa etapa. “Llevo cinco años en este mundo, pero ya no me nutre ni me llena, por eso no lo haré más”, afirmó con determinación.

Sin embargo, su historia personal guarda episodios aún más dolorosos. Antes de entrar al Desafío, Isa perdió un bebé, una semana después de haberse presentado al programa, se enteró de que estaba embarazada y, pocos días después, sufrió la pérdida: “Ha sido muy duro, me dio muy duro perder a mi bebé”, compartió con profunda tristeza.

A pesar de la desolación, encontró un significado especial en su camino. “Al mes de eso descubrí que había pasado porque debía entrar al Desafío. Me volvían a llamar del programa cada vez que me sentía triste. Pienso que es esa alma, ese bebé”, dijo, revelando que ve en su participación una especie de mensaje de fuerza y esperanza.

