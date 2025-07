Lorena Meritano recuerda su polémica con Ernesto Calzadilla y le envía un mensaje

La actriz argentina Lorena Meritano, una de las figuras más queridas por el público latinoamericano, reside actualmente en México gracias a su trabajo artístico. En una reciente entrevista con La Red, habló con honestidad sobre su pasado sentimental y los momentos más significativos de su vida.

Lorena Meritano y Ernesto Calzadilla

Recordó con gratitud su relación con el actor y presentador Ernesto Calzadilla, con quien compartió una historia de amor entre 2013 y 2016. “Él me acompañó y me cuidó muchísimo, se lo agradezco hasta el día de hoy. Yo luego hice un video y me victimicé, pero también me hice responsable y dije que estuvo mal. Si me lo encuentro, lo abrazaré como a alguien bonito. Fue tan buena persona, hizo lo que pudo y hasta donde pudo”, expresó.

Meritano también habló de la maternidad, un deseo que no pudo concretar. Contó que la primera vez que se casó quedó embarazada, pero perdió al bebé, más adelante, durante su relación con Calzadilla, intentaron ser padres, pero en ese momento le diagnosticaron cáncer: “Eso ya quedó no en esta vida, es un capítulo que se cerró, pero se cerró bonito”, dijo con serenidad.

En cuanto a su orientación, afirmó que es heterosexual, aunque en algún momento una mujer le robó el corazón, se trata de Yolanda Andrade: “Ella ha sido la única mujer en mi vida”, confesó, dejando claro que su atracción sigue siendo hacia los hombres.

Su última relación sentimental fue con el director Rodrigo Triana, vínculo que terminó de mutuo acuerdo hace un año. Desde entonces, está soltera, enfocada en su bienestar personal y en seguir construyendo una vida plena.

