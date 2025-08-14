Murió Miss Universo Rusia 2017 de 30 años: Laura Barjum dedicó dolorosas palabras

El mundo de los reinados de belleza está de luto por la noticia del fallecimiento de Kseniya Alexandrova, modelo, presentadora de televisión, psicóloga y Miss Universo Rusia 2017. Laura Barjum, quien también concursó en ese año en el certamen, le dedicó emotivo mensaje de despedida.

Murió Miss Universo Rusia 2017

Según medios rusos, la joven de 30 años murió tras sufrir un grave accidente con un alce en la región de Tver. El hecho ocurrió en julio, pero recién ahora se dio a conocer. Alexandrova permaneció varias semanas hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación Sklifosovsky; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró recuperarse.



Su deceso se produjo el pasado 12 de agosto. De acuerdo con los reportes, ella viajaba en el asiento del copiloto cuando el vehículo en el que se desplazaba chocó contra el animal. El impacto hizo que el alce atravesara el parabrisas, causándole una grave lesión en la cabeza.

Kseniya inició su carrera en el modelaje a los 19 años, trabajando para la agencia ModusVivendis. Aunque en Miss Universo 2017 no logró clasificar entre las 16 finalistas, su trayectoria fue ampliamente reconocida. La agencia confirmó la noticia a través de una emotiva publicación en redes sociales, en la que destacaron sus cualidades humanas.

Laura Barjum, primera finalista del certamen Miss Universo 2017, lamentó el heco: "¿Qué acaba de pasar? Tengo el corazón roto, Recuerdo perfecto cuando en un salón lleno de gente me llamó por mi nombre y con una sonrisa se lanzó a abrazarme. No hablamos hace tiempo, y eso me rompe el corazón".

Laura Barjum lamentó muerte de Miss Universo Rusia 2017. Foto: Instagram @laurabarjum

Posteriormente, la organización Miss Universo también se pronunció, compartiendo un video con sus mejores momentos en el certamen y enviando un mensaje de condolencias a familiares y amigos: “Su gracia, belleza y espíritu dejaron una huella inolvidable en la familia de Miss Universo y más allá. Que su memoria siga inspirando bondad, fuerza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla”.

En lo personal, Kseniya, modelo rusa, se había casado el pasado 23 de marzo. Su vida profesional era igualmente destacada: en 2016 obtuvo una licenciatura en Finanzas, en 2020 estudió en la Escuela Superior de Cine y Televisión, y en 2022 se graduó en Psicología en la Universidad Estatal Pedagógica de Moscú.