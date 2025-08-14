Publicidad

Murió Miss Universo Rusia 2017 de 30 años: Laura Barjum dedicó dolorosas palabras

Murió Miss Universo Rusia 2017 de 30 años: Laura Barjum dedicó dolorosas palabras

Hay luto por el fallecimiento de la modelo rusa Kseniya Alexandrova. Laura Barjum, exseñorita Colombia 2017, lamentó profundamente su muerte y se mostró conmovida, pues tuvieron una conexión especial.