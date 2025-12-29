Exparticipante del 'Desafío' se quitó los brackets y se puso diamantes en los dientes

Publicidad

Lina, del 'Desafío', se puso diamantes en los dientes: así se ve sin brackets

Una exparticipante de la actual temporada del 'Desafío' sorprendió a sus seguidores tras mostrar un cambio radical en su sonrisa. Mira aquí cómo fue su transformación.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 29 de dic, 2025
Exparticipante del 'Desafío' se quitó los brackets y se puso diamantes.