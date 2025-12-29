Exparticipante del 'Desafío' se quitó los brackets y se puso diamantes en los dientes

Muchos concursantes del 'Desafío' que son eliminados antes de llegar a la final aprovechan la visibilidad que les deja el programa para potenciar su presencia en redes sociales, mejorar su estilo de vida y realizarse cambios de look. En esta ocasión, llamó la atención que una exintegrante del equipo Neos estrenó sonrisa justo antes de iniciar el 2026 y mostró tanto el proceso como el resultado a través de sus redes sociales.

Se trata de Lina, exparticipante que ingresó a la Ciudad de las Cajas tras haber sido reclutada por Kevyn y Valkyria para el equipo Neos. La joven presumió su nueva sonrisa en su perfil de Instagram, donde suma cerca de 90 mil seguidores.

En primer lugar, Lina finalizó su tratamiento de ortodoncia, ya que durante su participación en el reality, cuando competía en Tobia, aún usaba brackets. Además, mejoró la apariencia de sus dientes con un diseño de sonrisa, logrando un resultado más brillante y con un detalle especial: diamantes.



Cómo quedó Lina con sus diamantes en los dientes

La exparticipante destacó el profesionalismo del doctor Vallejo, quien estuvo a cargo del procedimiento, así como el uso de herramientas de última tecnología. “Me siento una mujer más segura, más bonita y sé que esto hará que mejore mi vida más adelante”, expresó Lina tras ver el resultado final. Su reacción frente al espejo no pasó desapercibida, pues no pudo dejar de sonreír al ver su nueva imagen.

Pedro, del Desafío, con diseño de sonrisa

Cabe recordar que Pedro, quien fue su dupla en el programa, también estrenó sonrisa y, al igual que ella, decidió ponerse diamantes en los dientes. El primer palenquero del reality compartió un video reaccionando al resultado y se mostró bastante emocionado, incluso golpeándose el pecho y haciendo el icónico grito de Kevyn, campeón del 'Desafío 20 Años'. “¡Qué bacano!”, expresó Pedro, mientras de fondo se escucha a Lina decir emocionada: “¡Qué hermoso!”.

Cuándo vuelve el Desafío a Caracol Televisión

Tras el anuncio de Andrea Serna de un break en el programa desde el 13 de diciemrbe, los seguidores del Desafío Siglo XXI podrán ver un nuevo capítulo el próximo lunes festivo 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m. No te lo pierdas para ver que sucederá con Neos, Gamma y Alpha en un nuevo ciclo y una etapa que estará llena de sorpresas.

