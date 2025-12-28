Publicidad

Cuáles famosos se casaron este 2025: hay una exparticipante del 'Desafío'

En este capítulo de La Red mencionaron varias parejas que llegaron al altar, entregaron su amor y ahora están más felices que nunca. Todo quedó registrado ante las cámaras y lo lujosas que fueron.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 28 de dic, 2025
Qué famosos que se casaron en 2025: hay una exparticipante del 'Desafío'