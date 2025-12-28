Cuáles famosos se casaron este 2025: hay una exparticipante del 'Desafío'

Este 2025 estuvo lleno de mucho amor, en donde los famosos decidieron darle el Sí en el altar y empezar una nueva etapa en su vida. Precisamente, en la categoría la ‘boda del año’ hubo varios que sorprendieron por lucir perfectos con sus vestidos en este día tan importante.

Famosos que se casaron este 2025

Cuatro parejas fueron nominadas. La primera fue la del futbolista Luis Díaz y Geraldine Ponce, quienes tras más de nueve años de relación se casaron el 14 de junio de 2025 en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Barranquilla, con una gran fiesta en el Country Club y música en vivo de artistas reconocidos.



La segunda nominación fue para el cantante Pipe Calderón y María Paula Trujillo, quienes se dieron el “sí” el 9 de marzo en la Iglesia de La Merced y celebraron con 200 invitados en una hacienda a las afueras del Valle del Cauca.

La tercera pareja fue Paola Usme y Carlos Castro, que tras siete años de relación se casaron el 20 de septiembre en Rionegro, Antioquia, con una boda de lujo que reunió a más de 300 invitados y artistas del entretenimiento.



Paola Usme, exparticipante del 'Desafío', se casó con Carlos Castro

La cuarta nominación correspondió a Sara Corrales y Damián Pasquini, quienes celebraron su boda religiosa el 16 de agosto en una finca cerca de Medellín, con una fiesta de estilo muy colombiano que se extendió hasta el amanecer. Finalmente, por el nivel de producción, la exclusividad, los invitados y la original invitación en formato de video, el premio a Boda del Año fue para Paola Usme y Carlos Castro.





Más adelante, la pareja explica que el secreto para mantenerse juntos durante siete años, a pesar de las tentaciones y la exposición pública, ha sido escucharse, entenderse y apoyarse mutuamente, incluso cuando las redes sociales resultan difíciles. Aclaran que no son una pareja perfecta, pero que enfrentan los problemas con amor y compromiso.

Finalmente, entre bromas y muestras de cariño, les preguntan si quieren tener hijos. Ambos confirman que sí y cuentan que tienen planes de buscar bebé entre 2026 y 2027. La conversación termina con felicitaciones por haber ganado el premio a Boda del Año y con muestras de afecto entre la pareja.

