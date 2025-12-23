Exparticipante del 'Desafío 2016' que dio a luz este 2025 mostró su cuerpo tras el parto

En horas de la noche del pasado 23 de diciembre, la Súper Humana apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram para revelar cómo ha sido su posparto y el proceso para recuperar su figura luego de dar a luz a María del Mar, la niña que llegó para llenar de alegría su hogar.

Mira también: Semifinalista del 'Desafío 2024' se casará por segunda vez: él es su nuevo novio



Cómo se ve Karmen Mestre, del 'Desafío', después de su parto

La joven les respondió a todas las seguidoras que han acudido a las plataformas digitales para preguntarle sobre cuál fue su secreto para recuperar su figura teniendo en cuenta que publicó una galería de fotos junto a su bebé en donde se le observa parte del vientre. Aunque el embarazo le hizo subir algunos kilos, la mujer dejó ver que ha recuperado gradualmente su vientre sin descuidar la contextura que la caracteriza.



"Hay una dudita que todas me han preguntado estos días y es si me fajé. Yo no me fajé. Día 19 y hoy me llegó mi fajita, miren, así que les voy contando y obviamente se las voy a mostrar, pero apenas es que me estoy fajando", explicó en la red.



Publicidad

Mira también: Exparticipante del Desafío 2023 está embarazada: quién es y si espera niño o niña

Mestre expuso que está usando fajas y prometió que en un par de meses le contará a su comunidad si esta herramienta en realidad fue provechosa tras el nacimiento de la bebé.



Bienvenida María del Mar, hija de Karmen Mestre

La llegada de la pequeña a la casa supone una alegría para la familia teniendo en cuenta que en noviembre de 2025 se registró la muerte de Luis David Mestre, hermano de la influenciadora, en el sector de Gaira, Santa Marta. Inicialmente, se pensó que era un acto sicarial; sin embargo, con el tiempo se conoció que se trató de una confusión que derivó en una trágica muerte.

Publicidad

Mira también: Confirman cuándo regresa el 'Desafío', de Caracol Televisión: fecha y hora

Ante la llegada de la menor, la creadora de contenido digital se pronunció: "Te amamos mi María del Mar, bienvenida, eres el regalo más hermoso, gracias por llegar a ser luz, calma y esperanza para nosotros en estos momentos. ❤️‍🩹💕Nuestro sueño hecho realidad 🤍", escribió en la plataforma.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.