Cómo luce Karmen Mestre, del 'Desafío 2016', luego de dar a luz este 2025 - CaracolTV

La exparticipante del 'Desafío' Karmen Mestre reveló imágenes de su vientre luego de dar a luz a María del Mar y confesó qué herramienta usará para recuperar su figura.

Exparticipante del 'Desafío 2016' que dio a luz este 2025 mostró su cuerpo tras el parto

El pasado 3 de diciembre, Karmen Mestre dio a luz a María del Mar, la nueva integrante de su familia. El hecho tiene lugar casi un mes después de la muerte de su hermano.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 23 de dic, 2025
Cómo quedó la figura de Karmen Mestre, del 'Desafío 2016', luego de su parto.