Silvy Araújo y su esposo Felipe Pino esperan su primer bebé: tierno VIDEO de la confirmación

La creadora de contenido digital emocionó a sus más de tres millones de seguidores en redes sociales al anunciar en la noche del pasado 22 de diciembre que se encuentra embarazada de su primer hijo. El hecho tiene lugar un año y medio después de haber contraído matrimonio con Felipe Pino en Cartagena de Indias.

Silvy Araújo informó que está embarazada de su primer bebé

En el video, la joven empezó hablando sobre cómo inició su historia de amor con su compañero de vida y posteriormente expuso el video que grabó justo cuando se practicó la prueba de embarazo en el baño de su casa el pasado 4 de octubre.



"Yo jamás hubiera pensado que aceptar una invitación tan simple, un plan cualquiera, me iba a cambiar la vida para siempre. Yo pensaba que sabía exactamente cómo tenía que ser mi vida, pero la vida tiene una forma de sorprenderte, de demostrarte que ahí no es porque el plan y el tiempo de Dios son perfectos. Él llegó sin avisar, nos tomamos nuestro tiempo, dos meses después empezamos a salir y ahí lo supe. Supe que ese hombre iba a ser el papá de mis hijos", comentó mientras mostraba diferentes imágenes de su relación.





Uno de los videos que, de hecho, más llamó la atención de los usuarios de Internet, es en donde aparecía junto a su esposo de vacaciones por Portugal el 4 de julio 2025, meses antes de enterarse de la noticia, pues ambos le grabaron un video al nuevo integrante de la familia sin imaginarse que él llegaría más pronto de lo que esperaban.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet, familia y amigos no se han hecho esperar: "Felicidades Silvy. 😍❤️ Excelente noticia para cerrar el año 🤰💕", "Porfin porfin.❤️❤️ 😍😍 Dios los bendiga siempre", "Silvy que bendición. ❤️✨ Muchas felicidades, qué hermoso", "Los amo tantooooo😭😭😭😍😍😍😍😍 porfin. Esperándote felices, mi bebé lind@❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Una bienvenida al amor más grande de toda la historia. 😍😍😍😍 Lo más delicioso y divino que van a vivir como pareja", son algunos de los mensajes que se destacan.

La pareja contrajo matrimonio en junio de 2024 en la Catedral Santa Catalina de Alejandría de Cartagena de Indias y posteriormente celebró la unión en una lujosa fiesta que tuvo lugar en el Teatro Adolfo Mejía.