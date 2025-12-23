Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Yeferson Cossio y su cirugía de corazón
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cómo se enteró Silvy Araújo que estaba embarazada de Felipe Pino - CaracolTV

Silvy Araújo, influenciadora cartagenera, confirmó con tierno video que está esperando un hijo junto a su esposo Felipe Pino, con quien contrajo matrimonio en junio de 2024.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Silvy Araújo y su esposo Felipe Pino esperan su primer bebé: tierno VIDEO de la confirmación

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la influenciadora cartagenera mostró el video que tomó cuando se practicó la prueba de embarazo tras presentar un retraso.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 23 de dic, 2025
Comparta en:
Influenciadora Silvy Araújo informó que se encuentra en la dulce espera de un bebé.