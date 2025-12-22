Westcol mostró colección de lujosos carros que guarda: tiene hasta "la moto de Batman"

Luego de recorrer el lujoso ‘penthouse’ que compró Westcol en El Poblado, exclusiva zona de Medellín, el paisa le enseñó al ‘streamer’ español los carros y motos que ha comprado desde que comenzó a tener éxito con las transmisiones en vivo.

Entre su colección está el primer auto que compró: un Mustang GT 2013 personalizado al estilo Rayo McQueen (de la película ‘Cars’) y con una W, que lo representa. Asimismo, tiene Corvette modelo 2026, lujoso carro convertible con el que sale a pasear por Medellín y una edición especial de una de las camionetas “más top” de Mercedes Benz.

El antioqueño también conserva la primera moto que adquirió, pero no la tiene en el parqueadero, sino que está dentro de su apartamento, como decoración. Allí mismo, tiene exhibida una moto modelo 2026, que no ha llegado a Colombia, le contó a Ibai, que también visitó la casa de J Balvin.

La que sí está afuera de su propiedad, junto a su colección de carros, es “la moto de Batman”, que utiliza constantemente cuando va a salir por la ciudad de noche. Se trata de una Can-am Ryker que por su estética futurista y su apariencia robusta recuerda al vehículo del superhéroe oscuro.



¿Quién es Westcol y a qué se dedica?

Su nombre real es Luis Fernando Villa Álvarez en Medellín, Colombia, tiene 24 años y se hizo conocer como Westcol (nombre artístico que adoptó en internet) cuando comenzó su carrera en el mundo digital a muy temprana edad. Con apenas 15 años incursionó en YouTube publicando contenido relacionado con videojuegos y entretenimiento, lo que le permitió construir una audiencia fiel con el paso del tiempo.

Su presencia en plataformas como Twitch —en la que ofrecía transmisiones en vivo de juegos, charlas y contenido interactivo— fue un paso clave para su crecimiento, aunque fue su migración a Kick, una plataforma de 'streaming' más nueva, la que catapultó su popularidad a niveles globales. Allí, Westcol logró cifras récord de audiencia, consolidándose como uno de los streamers más vistos en español.

Con el paso del tiempo, su proyecto profesional se diversificó: creó el evento ‘Stream Fighters’, un espectáculo de combates entre creadores de contenido que alcanzó millones de espectadores simultáneos, lo que lo colocó en titulares de medios y redes.

Adicionalmente, incursionó en el mundo de la música con W Sound, su sello y proyecto musical en colaboración con productores reconocidos, con el que ha explorado géneros urbanos y alcanzado audiencias masivas en plataformas de 'streaming' musical.