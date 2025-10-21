Yina Calderón rompió el silencio y dijo que Westcol la emboscó en Stream Fighters

El pasado 18 de septiembre se llevó a cabo la pelea entre 'La Valdiri' y Calderón, la cual reunió a cientos de personas en el Coliseo Med Plus de Bogotá y congregó a cuatro millones de usuarios en redes sociales. A pesar de que el encuentro deportivo no tuvo el final esperado debido al retiro de DJ de guaracha de la pelea, muchos continúan interesados en saber qué fue lo que la motivó a tomar esta polémica decisión.

Yina Calderón rompió el silencio sobre Stream Fighters 4

En diálogo con Luinny Corporan, la creadora de contenido digital confesó que ella sí tenía intenciones de pelear; sin embargo, decidió echarse para atrás en la contienda teniendo en cuenta que estaban presentes todos sus detractores y que probablemente todo fue diseñado para que ella saliera perdiendo en el enfrentamiento.



"Lo que pasa es que cuando entro al ring me doy cuenta que están todos mi haters. O sea, Valdiri se encargó... Westcol se encargó de llevar a todos mi haters. Aparte de eso... Mira, él me pagó para verme vuelta nada y que me sacaran en ambulancia", mencionó.



Asimismo, aseguró que se siente satisfecha como se dieron las cosas, pues ella resultó siendo el centro de atención sin necesidad de haber quedado noqueada en el ring de boxeo.

"Aquí no hay Yailin, no hay Karina, no hay Valdiri. Aquí no es Stream Fighters. Acá hay es Yina Calderón. El streamer número uno de Latinoamérica cayó así, mira", dijo.

Es necesario precisar que Andrea Valdiri duró cuatro meses preparándose para la pelea y hasta tuvo que someterse a un proceso de deshidratación para llegar al peso acordado teniendo en cuenta su altura y proporción en comparación con la empresaria de fajas.

Yina Calderón ahora se prepara para ir al reality La Mansión de Luinny en República Dominicana, por lo que prometió que hará un gran trabajo al compartir con sus compañeros y demostrar una vez más por qué se ha ganado el título de 'La villana favorita' de muchos usuarios de Internet.

Las reacciones ante su declaración no se han hecho esperar: "Yina sabe dar show y mover redes nos guste o no", "Luinny cree que rompió llevando a Yina 😂😂😂😂😂", son algunos de los mensajes que se destacan.