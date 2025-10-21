Mamá de Baby Demoni habló sobre el novio de su hija y clamó por justicia: "Nos robó la vida"

Las plataformas digitales están de luto por la muerte de Baby Demoni, la modelo colombiana y amiga de Yina Calderón que falleció en extrañas circunstancias en Bogotá. De acuerdo con la versión entregada por su pareja sentimental, ambos sostuvieron una intensa discusión y cuando él salió a tomar aire, recibió un mensaje preocupante de ella, por lo que decidió regresar a su casa, encontrándola mientras se hacía daño a sí misma.

Luego de que se realizaran las honras fúnebres y de que enterrara a su hija, la señora Yaen Nashkin se tomó su cuenta de TikTok para hablar sobre cómo ha enfrentado esta noticia; sin embargo, también reveló detalles de cómo era la joven con su pareja sentimental, pues ella fue testigo de las discusiones que llegaron a tener.



Mamá de Baby Demoni clama por justicia

Según contó en el video, la pareja llegó a tener varias discusiones fuertes que derivaron en que la influenciadora regresara a la casa donde creció; sin embargo, esto no duraba mucho tiempo.

"La tenía tan manipulada que ella no podía durar acá un día porque tenía que devolverse otra vez para la casa de él. Me le hacía daño a mi hija, varias veces me la golpeó", comentó, añadiendo que la creadora de contenido digital no le gustaba que ella como madre interviniera en su situación sentimental.



Asimismo, reveló que en ocasiones fue testigo de cómo su yerno se mostraba celoso del éxito profesional que estaba alcanzando la joven en las plataformas digitales.

Posteriormente, aseguró que ha tenido que valerse de pastillas para poder dormir y les agradeció a las personas que se tomaron el tiempo de ir al funeral de Baby Demoni para darle el último adiós y recordar la alegría que la caracterizaba.

"Ayúdenme. Las autoridades, yo sé que esto es un proceso, que esto hay que hacerlo con calma, que hay muchas cosas que no se pueden decir, muchas cosas que uno como familiar sabe y no puede hablar porque obviamente toca esperar que las autoridades vayan armando el caso, pero yo les quiero pedir por favor que no quede en la impunidad la muerte de mi hija", mencionó.