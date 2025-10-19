De qué murió Sam Rivers, miembro fundador de Limp Bizkit, causa de su deceso a los 48 años

El 18 de octubre se dio a conocer la muerte de Sam Rivers, miembro fundador de la agrupación Limp Bizkit. El hombre tenía tan solo 48 años y trabajó con la agrupación hasta el 2015 cuando tuvo que dar un paso al costado debido a su salud.

Falleció miembro fundador de Limp Bizkit

Fred Dust, Wes Borland, John Otto y DJ Lethal emitieron un comunicado en el que lamentaron profundamente la pérdida de su compañero, allí escribieron: “En memoria de nuestro hermano, Sam Rivers 💔 Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido”.



Adicionalmente, en el texto se lee: “Sam Rivers no era solo nuestro bajista, era magia pura. El pulso debajo de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam trajo una luz y un ritmo que nunca podría ser reemplazado. Su talento era natural, su presencia inolvidable, su corazón enorme”.

“Compartimos tantos momentos salvajes, tranquilos, hermosos y cada uno de ellos significaba más porque Sam estaba allí. Fue un tipo de humano que solo se puede hacer una vez en la vida. Una verdadera leyenda de leyendas. Y su espíritu vivirá para siempre en cada surco, cada etapa, cada recuerdo. Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo, hermano. Tu música nunca terminará”, finalizó el texto con el que lo despidieron.

De qué murió Sam Rivers de Limp Bizkit

La familia del músico no dio muchos detalles acerca de sus últimos momentos de vida, sin embargo, sí dieron a conocer que el miembro fundador de Limp Bizkit había sido diagnosticado con cáncer y llevaba un largo tiempo luchando con la enfermedad, esta sería la causa de su deceso.



Vale la pena mencionar que en el 2017 se había sometido a un trasplante de hígado después de que desarrollara una enfermedad hepática, al parecer, debido a su consumo de alcohol. Desde entonces, no bebía y había hecho un cambio por su salud.

Concierto de Limp Bizkit en Colombia

La noticia se dio a conocer solo semanas antes de que la agrupación se presente en el Coliseo MedPlus, en Bogotá. El 5 de diciembre en el evento Loserville, donde también estarán las bandas: Yungblud, 311, Ecca Vandal, Riff Raff y Slay Squad.