Yo Me Llamo Eduin Caz conoció al artista real y este le hizo tremendo regalo de cumpleaños

Grupo Firme, la reconocida agrupación de música regional mexicana, se presenta este viernes 5 y sábado 6 de diciembre en Bogotá, en dos conciertos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín como parte del festival ‘Órale Wey Fest’. Un día antes de estos espectáculos, el imitador de Eduin Caz en Yo Me Llamo 2025 vivió un momento inolvidable: conoció al artista real y lo invitó a cantar con él.

Mira también: Ganador de Yo Me Llamo 2023, Carín León, conoció al artista original en 'Día a Día'

El nombre del doble es Diego Monroy, quien llegó bastante lejos en la competencia, se ganó el cariño de los colombianos y fue eliminado en el capítulo 105, en una temporada que tuvo como jurados a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.



En sus redes sociales, Diego compartió el video del instante exacto en el que se encontró con Eduin Caz en la noche del 4 de diciembre. Allí le expresó todo su respeto y admiración, a lo que el intérprete de 31 años respondió con una invitación inesperada:

“Nos vemos el sábado entonces, para que cantes conmigo una rolita”, le dijo, mientras Diego lo abrazaba con un evidente agradecimiento por el gesto.

Caz también le contó que ha visto varios de sus videos en TikTok, su imitador respondió que este encuentro se convirtió en el mejor regalo de cumpleaños, pues el cantante celebra un año más este sábado 6 de diciembre. “Te sigo desde hace mucho tiempo”, le respondió Diego, mientras su artista favorito destacaba lo parecidos que son sus trajes en cada presentación.



¿Quién es el ‘Yo Me Llamo’ Eduin Caz 2025?

Diego Monroy suma más de 29 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que ha compartido los momentos más especiales que vivió durante el programa y las distintas presentaciones que ha realizado a lo largo de su carrera.

Siempre ha estado ligado al mundo musical. Fue uno de los artistas invitados a las ferias de Paratebueno, en Cundinamarca, donde compartió escenario con Cholo Valderrama, Banda Blindaje, Pillao Rodríguez, Los Hispanos, Jhon Onofre, DJ Kurro Zapata, Aleq y Son de Oriente. Además, tuvo la oportunidad de cantar junto a Jessi Uribe en un concierto, un recuerdo que también destaca en su trayectoria.





Mira también: Prueba de ADN confirma que Yo Me Llamo José José sí es el papá del pequeño que ha negado 8 años