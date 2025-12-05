Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Sorteo Mundial 2026
'Desafío'
Sorteo del Mundial 2026
Murió reconocido actor colombiano
'La Influencer'
Programación de Caracol

Claudia Lozano contó cuál es la enfermedad crónica que padece: "Años viviendo con dolor" - CaracolTV

La presentadora concedió una entrevista para 'Lo más viral' de 'Noticias Caracol', en donde se sinceró sobre sus más recientes problemas de salud, y cómo los ha enfrentado.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Claudia Lozano contó cuál es la enfermedad crónica que padece: "Años viviendo con dolor"

La presentadora concedió una entrevista para 'Lo más viral' de 'Noticias Caracol', en donde se sinceró sobre sus más recientes problemas de salud, y cómo los ha enfrentado.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
Claudia Lozano contó cómo es vivir con endometriosis, la enfermedad crónica que padece.