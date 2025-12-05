Claudia Lozano contó cuál es la enfermedad crónica que padece: "Años viviendo con dolor"

La modelo paisa abrió su corazón en 'Noticias Caracol' no solo para contar cómo recuerda la experiencia de estar casi dos meses en la clínica por un dolor abdominal, sino que también se sinceró sobre cómo es vivir con una enfermedad crónica durante años a pesar de la alegría que proyecta cada vez que se prenden las cámaras y las luces en los sets de grabación donde trabaja.

Mira también: Claudia Lozano regresó a Show Caracol y dedicó emotivas palabras: "Días difíciles y dolorosos"



Cuál es la enfermedad de Claudia Lozano, de Show Caracol

Según explicó en medio del encuentro, entró a la sección de entretenimiento del noticiero hace aproximadamente once años y fue dos años después de ser contratada que empezó a presentar problemas de salud, lo que derivó en un diagnóstico: endometriosis. De acuerdo con Medline Plus, esta condición ocurre cuando las células del revestimiento de la matriz (útero) crecen en otras zonas del cuerpo causando dolor y sangrado.



"Llevo años, muchos años viviendo con dolor, demasiado. Me ha pasado muchas facturas la endometriosis, demasiadas, y a eso me refería cuando decía 'estoy cansada' porque además es una enfermedad crónica, para siempre, y la mía ha sido demasiado... Ha hecho muchos estragos dentro de mi cuerpo", explicó.





Mira también: Solidario mensaje a Claudia Lozano de presentadores de Día a Día, por mejoría en su salud

Publicidad

Asimismo, reveló que ha sido intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades por este malestar y añadió que hay zonas donde nadie creería que le ha migrado la endometriosis, tal es el caso de los uréteres, los ovarios y los mismísimos riñores, lo que ha afectado su calidad de vida.

De hecho, aprovechó el espacio para reconocer el gran apoyo que ha recibido por parte de su amiga la también presentadora Pilar Schmitt, quien terminó acompañándola una noche mientras la trasladaban de clínica debido a su complejo estado.

Publicidad

Mira también: Claudia Lozano acepta El Reto de ser presentadora y jurado de un certamen de belleza al mismo tiempo

Lozano contó que fue justamente el padecimiento que ha tenido por esta enfermedad y el más reciente problema de salud que presentó, el que la llevó a replantearse si deseaba seguir en este mundo, pues se sentía agotada físicamente de estar intentando sobrellevar su condición.

"Yo ya le dije a Dios 'no quiero más' y yo ya no quería más. Estaba cansada, adolorida, estaba de verdad fastidiada (...) Sentí un poquito de 'Diosito, me dejaste sola', como que esa fe empezó a tambalear", dijo.