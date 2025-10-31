Lina Tejeiro hizo llorar a Greeicy, su mejor amiga, con carta abierta de cumpleaños

La intérprete de Rosmery en 'Nuevo Rico, Nuevo Pobre' y la entrenadora de 'La Voz Kids' 2024 han demostrado en varias ocasiones que son una de las grandes amistades del mundo del entretenimiento en Colombia, pues no solo han crecido juntas, sino que también se han acompañado tanto en los momentos duros como en los grandes éxitos de sus carreras.

Mensaje de Lina Tejeiro a Greeicy por su cumpleaños número 33

En horas de la noche del pasado 30 de octubre, Tejeiro se tomó su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 10 millones de seguidores, para dedicarles unas emotivas palabras de cumpleaños a la artista. Junto a una galería de 20 fotos demostró que, a pesar de la distancia, siguen manteniendo el contacto.



"La vida nos juntó hace casi 17 años y desde entonces hemos sido testigos la una de la otra en todas las versiones posibles: las más fuertes, las más frágiles, las más felices y las que dolieron en silencio. Cada 30 de octubre paso a decirte 'feliz cumpleaños', pero este año no quiero solo celebrarte, quiero rendirte un homenaje", fueron las palabras con las que la empresaria inició el discurso.



Tejeiro aprovechó el espacio no solo para reconocer el significado que Rendón tiene en su vida porque la sostiene en los momentos más difíciles, sino que también le expresó su admiración por la gran madre que es de Kai y lo buena hija que ha demostrado ser con sus padres.

"Deseo que la vida te siga cumpliendo los anhelos del corazón, que nunca te falte la risa que contagia, ni esa luz que ilumina sin esfuerzo. Gracias por existir, por quedarte, por ser hogar incluso cuando el mundo se mueve. Feliz cumpleaños, amiga mía. Te amo Raji ♥️👯‍♀️", señaló.

Con tan solo un par de horas, la publicación recoge más de 400 mil 'me gusta' en la plataforma y múltiples reacciones por parte de los usuarios de Internet.

De inmediato, Greeicy respondió: "Rajiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 Me hiciste llorar. Te amo con todo mi corazón, Raji. Que sean muchas celebraciones más. JUNTAS", señaló visiblemente conmovida.