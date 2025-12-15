Publicidad

Laura Tobón y Boyacoman adoptan no uno, sino dos perros robóticos en China

La modelo llega con ‘Boyaquito’ a Chendú, al suroeste de China, donde se topan con un perro robótico que los deja maravillados. Además, se encuentran con otro robot que incluso pelea kung-fú con el comediante.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 15 de dic, 2025
