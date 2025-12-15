Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Televentas
Final La Influencer
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'Desafío'
Programación de Caracol

Cuál es el final de ‘La Influencer’, de Caracol: qué pasa con Maritza y Salvador

Detalles del capítulo final de ‘La Influencer’: cómo termina la historia entre Salvador y Maritza; Avril y Germen pagan por sus crímenes y la conclusión de la novela.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner la influencer DK

Cómo terminó ‘La Influencer’: Salvador recibe un disparo y ¿hay final feliz?

‘La Influencer’, producción de Caracol Televisión, llegó a su fin. El último capítulo presenta el cierre de la historia de amor entre Maritza y Salvador y el caótico final de Avril y Germen.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Cómo terminó ‘La Influencer’: Salvador recibe un disparo y ¿hay final feliz?