Cómo terminó ‘La Influencer’: Salvador recibe un disparo y ¿hay final feliz?

En el último episodio ‘La Influencer’, emitido este lunes 15 de diciembre de 2025, Maritza y Salvador estuvieron al borde de la muerte, mientras que Avril y Germen pagaron las consecuencias de sus actos. Otros personajes, como Peluche, Nibardo y Kike lograron resolver sus incógnitas.

Lea también: Linda coincidencia de personaje de Juan Manuel Mendoza en ‘La Influencer’ con hijo de Melina



¿Qué pasó con Martiza y Salvador en el final de ‘La Influencer’?

Hubo un forcejeo con un arma de fuego entre Avril y Salvador, que intentaba proteger a Martiza. La villana acciona sin intención el gatillo en contra del hombre y lo hiere de gravedad.



En medio de su agonía, Salvador parece darle unas últimas palabras de aliento a su pareja: le dice que “ya es hora de irse”, y eso no solo le parte el corazón a la influencer, sino también, a sus familiares y allegados, que veían la transmisión en vivo por la cuenta de Maritza. El protagonista cierra su despedida con la frase: “Usted fue mi sueño más bonito”; acto seguido, cierra sus ojos y parece haber fallecido. Sin embargo, meses después se muestra un poco lastimado, pero con vida.

Con el paso de los meses, Peluche y sus allegados, organizan una gran celebración en la pizzería, pues Maritza llegó a los 15 millones de seguidores y, finalmente, obtuvo su visa americana. Salvador llega de sorpresa a la celebración, pues se encontraba hospitalizado. Estando allí, le propone matrimonio a Maritza y le asegura que se irá con ella a Estados Unidos, cerrando su historia con un apasionado beso y una romántica velada en la playa.



¿Cómo terminan Avril y Germen en ‘La Influencer’?

Germen fue encarcelado por las autoridades, luego de delatar públicamente a Avril, su cómplice. Avril paga su karma al ser internada en un centro psiquiátrico, pues al parecer perdió la cordura, ya que cree estar en un hotel de cinco estrellas, con todas las comodidades incluidas y, obviamente, con Salvador a su lado brindándole amor. Esta situación le rompe el corazón a su padre.



Qué pasó con Peluche, Nibardo y Kike

Estos tres personajes, que acompañaron en todo momento la historia de Maritza, lograron concretar sus situaciones amorosas. Nibardo está en una situación agridulce, aunque su amor se debate entre Martha y Teresa; con un sinsabor, elige a la mujer que recién salió de la cárcel.

Peluche, por su parte, recibe la inesperada visita de un amigo italiano que estuvo esperando hace algún tiempo. Mientras que Kike muestra un gigante cambio, pues pasó de odiar a las influenciadoras, a casarse y tener oficialmente una familia con una de ellas.



¿Cuántos capítulos tiene ‘La Influencer’, de Caracol?

La producción de Caracol Televisión, que no está basada en la vida real, cuenta con 60 capítulos, que hablan de la historia de Maritza, una joven que sueña con ser una famosa creadora de contenido en redes sociales, sin importar su problema de dicción. En el camino, se topa con Salvador, un famoso empresario, quien resulta ser el amor de su vida. Sin embargo, no será fácil para ella conseguir lo que quiere, pues tendrá algunas personas que se convertirán en obstáculos al intentar sabotearla, tales como sus hermanastros, su exnovio o Avril, la pareja de Salvador.