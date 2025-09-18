Linda coincidencia de personaje de Juan Manuel Mendoza en La Influencer con hijo de Melina

Curiosamente, el personaje de Juan Manuel Mendoza en la nueva novela de Caracol Televisión lleva el mismo nombre con el que Melina Ramírez bautizó a su primogénito: Salvador.

El artista de 44 años personifica a Salvador Sarabia, un empresario que vivía en Miami (Estados Unidos), pero que regresa a Colombia, luego de la muerte de su padre, con la intención de recuperar el negocio familiar (una cadena de pizzerías), que afronta una fuerte crisis.

Para eso, ‘Aldo’, como cariñosamente lo llaman sus amigos, decide poner un local en un barrio popular que Maritza, la influenciadora de redes sociales, le ayudará a sacar adelante.



¿Cuánto llevan Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza?

La pareja cumplió cinco años junta en este 2025, pues confirmó su relación amorosa a finales del 2020, cuando ella publicó una fotografía besándolo, a propósito de su cumpleaños, luego de varios meses en los que se rumoró sobre un posible romance entre ellos.

Posteriormente, Melina contó que su ahora esposo era amigo del colegio de su hermana y por lo mismo coincidieron en una reunión a la que ella la invitó; allí tuvieron la oportunidad de hablar y conocerse. Luego empezaron a salir y, cuando llegó la pandemia por el Covid-19, vivieron tres meses juntos.

Dos años después, en febrero de 2022, Juan Manuel le propuso matrimonio a la presentadora, que no dudó en decir que sí. Los enamorados se casaron un año después, en Cartagena, en una lujosa ceremonia a la que asistió hasta la exesposa del actor.

¿Quién es la mamá de la hija de Juan Manuel Mendoza?

Antes de casarse con Melina Ramírez, el artista caleño estuvo casado con la también actriz Daniela Donado. La entonces pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil, luego de tener a su hija llamada Valeria.

Se divorciaron en 2014, luego de cuatro años juntos. Pese a su separación, los actores se encargaron de tener una relación muy cercana y sana, con el propósito de que su hija creciera en un buen entorno, y ahora son muy buenos amigos. Cada uno rehízo su vida amorosa y ahora comparten juntos con sus respectivas parejas.

Donado, además, tuvo otros dos hijos con su actual esposo, Virgilio Torres, con quien contrajo matrimonio en 2017, también en Cartagena.

