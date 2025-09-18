En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Linda coincidencia de personaje de Juan Manuel Mendoza en La Influencer con hijo de Melina

Linda coincidencia de personaje de Juan Manuel Mendoza en La Influencer con hijo de Melina

El actor y cantante colombiano interpreta a un empresario simpático, que termina enamorándose de la influenciadora que le dará un impulso a su negocio.

Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza
Coincidencia entre el personaje de Juan Manuel Mendoza y el hijo de Melina Ramírez en La Influencer.
Foto: Instagram @juanmamendozah
Por: Caracol Televisión
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad